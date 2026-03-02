La ciudad de Sevilla acogerá un congreso de innovación con impacto económico estimado de 10 millones de euros

Sevilla se prepara para acoger uno de los mayores encuentros tecnológicos del sur de Europa, con un impacto económico directo estimado en más de 10 millones de euros para la ciudad.

Los próximos 19 y 20 de marzo, el congreso CTx Tech Experience Sevilla Hub 2026 reunirá en la capital andaluza a más de 15.000 asistentes, 1.000 startups, 250 compañías tecnológicas y más de un centenar de inversores internacionales.

El evento, impulsado por las firmas privadas beon. Worldwide y VESS-Venture Studio y con respaldo institucional de la Agencia Digital de Andalucía, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y Sevilla TechPark, prevé además activar un volumen potencial superior a los 80 millones de euros en operaciones de capital entre startups e inversores.

La cita se desarrollará en 11 escenarios temáticos y acumulará más de 400 horas de contenidos, en un formato que combinará conferencias, talleres, debates y espacios de encuentro empresarial.

Entre los más de 150 ponentes anunciados figuran perfiles internacionales como Steve Cadigan, exresponsable de talento de LinkedIn y referente global en el ámbito del futuro del trabajo.

También participarán empresarios y divulgadores españoles como José Elías (Audax Renovables), Javier Rodríguez Zapatero (ISDI), David Carmona, José Luis Crespo (Quantum Fracture), Emilio Froján (Velca) o Kemel Kharbachi (EOS-X Spaceship Company).

El programa pondrá el foco en la Inteligencia Artificial —con especial atención a su aplicación empresarial—, así como en sectores como fintech, insurtech, salud, movilidad o smart cities. La organización también ha confirmado la participación de delegaciones de China y Singapur como países invitados.

Inversión en directo

Uno de los espacios destacados será la denominada “Titan Deals”, una arena de inversión en vivo en la que startups presentarán sus proyectos ante inversores que evaluarán en directo las propuestas.

Entre los perfiles confirmados se encuentran Christine Bjärkby, miembro del consejo de EBAN (Red Europea de Business Angels), y Juan Álvarez de Lara, fundador de Solvere Capital.

El encuentro incorporará además una herramienta propia de conexión profesional denominada “Aurora”, un sistema que combina inteligencia artificial y mediación humana para diseñar agendas personalizadas de reuniones entre empresas, startups e inversores.

Proyección para el ecosistema andaluz

Más allá de las cifras de asistencia, el evento busca reforzar el posicionamiento de Sevilla y Andalucía dentro del mapa tecnológico europeo, integrando en su programa sectores estratégicos para la región como el agrotech, la logística y el turismo.

Con este tipo de citas, la capital hispalense continúa consolidando su estrategia de atracción de congresos vinculados a la innovación y la economía digital, un segmento que en los últimos años ha ganado peso dentro del calendario congresual de la ciudad y que tiene un efecto directo en la hostelería, el comercio y los servicios.