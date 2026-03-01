Muere atropellado por un turismo un hombre de 39 años que conducía un patinete en Sevilla capital

Trágico accidente en Sevilla capital durante la noche del pasado sábado. Un hombre de 39 años, que circulaba en su patinete eléctrico, fue atropellado por un turismo, falleciendo posteriormente.

El atropello se produjo sobre las 23,15 horas de la noche del sábado en la avenida María Auxiliadora, en el cruce con la calle José Laguillo.

Varios testigos llamaron al servicio 112 para informar de que un hombre que iba en patinete había sufrido una caída y había sido atropellado.

De inmediato, el 112 avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimar al paciente, solo pudieron confirmar la muerte en el lugar de este varón.

El episodio coincide con la aprobación de la nueva normativa municipal que viene a regularizar el uso de los patinetes en la ciudad de Sevilla aprobada la pasada semana.