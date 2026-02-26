Así son los nuevos coches de la Policía Local de Sevilla: menos contaminantes, con mesas extensibles y luces led

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la presentación de los coches. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

La Policía Local de Sevilla cuenta con 149 nuevos coches que "estarán patrullando desde este jueves".

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha presentado la flota. La misma tiene ahora "21 vehículos más de los que había hasta el momento" y ha contado con una inversión por parte del Ayuntamiento de 13 millones de euros, "un millón y medio más del presupuesto inicial".

Los nuevos coches son menos contaminantes, tienen desfibriladores semiautomáticos y sus motores con tecnología híbrida "reducirán el gasto de combustible en unos 159.000 euros anuales".

Al hilo de esto, el primer edil ha subrayado que la media mensual de gastos en combustible de la flota actualmente es de 26.500 euros y que con los nuevos cambios el gasto disminuirá "a la mitad".

Los modelos son de gama media-alta y están equipados con extras como las llantas de aleación, GPS, cámara de visión trasera, sensores, retrovisores abatibles, luces led tanto diurna como nocturna, climatizador.

En los maleteros se han instalado mesas extensibles para "facilitar el trabajo de los agentes" y el diseño se ha rotulado con materiales de mayor calidad y reflectancia, dando cumplimiento a la normativa europea, proporcionando una mejor visibilidad y seguridad.

Se ha optado por un puente de luces de tipo led, con más potencia lumínica. Además, se han colocado luces de posicionamiento tanto en los laterales del vehículo como en su parte trasera.

También se han instalado nuevas emisoras que sustituyen a las actuales, con más de diez años de antigüedad. Además el habitáculo del detenido será más amplio y tendrá un sistema de extracción de aire que permite su renovación.

Sanz ha destacado que "los nuevos coches son ya una realidad". Y ha hecho hincapié en que "no solo son más, también tienen mejores prestaciones, son vehículos pensados para adaptarse a las necesidades del servicio y al aumento de la plantilla".

El primer edil ha insistido en que "la mejora en la dotación para los policías se traducirá en una mejora en el servicio que se presta a los ciudadanos y, por tanto, estamos hablando de más seguridad en las calles de nuestra ciudad, algo que a lo que me comprometí con los sevillanos antes de ser alcalde".