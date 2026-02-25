Targhetta recurre a la multinacional Serveo para poner a punto La Cartuja Pickman para la primavera

La multinacional Serveo, especializada en gestión y mantenimiento, ha sido contratada por el empresario onubense Javier Targhetta para poner a punto la fábrica de lozas La Cartuja Pickman de Sevilla antes de que acabe marzo.

Es una de las primeras tareas puestas en marcha –e imprescindible– para que el recinto vuelva a presentar su mejor cara. Asimismo, los nuevos dueños están en conversaciones con Ayesa para futuras tareas de modernización de las instalaciones.

El estado de la fábrica exige estas iniciativas. La situación del recinto y la maquinaria es casi ruinosa tras el prolongado parón que viven, iniciado el verano pasado y todavía no concluido: a finales del año pasado se declaró el concurso de acreedores y la compra de la entidad no se ha cerrado hasta el pasado enero.

Es un periodo de inactividad que ha sorprendido a la plantilla. Porque, cabe recordar, a mediados de verano los trabajadores de la casi bicentenaria fábrica iniciaron sus vacaciones sin sospechar nada de lo que se avecinaba, con la idea de volver a la faena a comienzos del pasado septiembre.

Sin embargo, los planes se torcieron cuando la familia Zapata -su propietaria a través de la empresa Ultralta- pidió al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla reabrir el concurso de acreedores en octubre y entrar en fase de liquidación.

Deterioro en las instalaciones

A partir de aquí, comenzó otro proceso que tuvo como protagonistas dos ofertas: una presentada por el fabricante de vajillas valenciano Porvasal y otra cuya cara visible era Targhetta.

El empresario, en realidad, es la parte minoritaria en un grupo inversor que tiene como pilar a las hermanas Gabriela y Paola Luksic, empresarias chilenas pertenecientes a la familia responsable de uno de los mayores grupos empresariales del país suramericano.

Ellos vencieron en este proceso. Adquirieron la entidad a finales de enero, y comenzó entonces otra lucha, la de poner a punto el recinto.

Para ello, los nuevos dueños han elegido a la multinacional Serveo -especializada en el diseño, mantenimiento, operación y gestión integral de infraestructuras de transportes, energía, salud e industria- para rehabilitar la zona, en estado de abandono y en la que se trabaja "a destajo" desde hace semanas.

De esta forma, la fábrica sevillana pasa a engrosar la lista de empresas que ha contado con la ayuda de la multinacional. En concreto, dicha entidad ha prestado servicio a Iberia, Michelin, Data4, Beiersdorf o La Caixa, entre otras.

Se espera que esta experiencia ayude a cumplir los plazos previstos por el grupo que ahora posee La Cartuja Pickman: tenerlo todo listo para comienzos de primavera.

ERTE prolongado

Justo cuando se cumple un mes de la adquisición de la famosa fábrica de vajillas por parte de la empresa onubense, fuentes de la empresa aseguran que van a plazo y fechan el arranque de la actividad productiva para finales de marzo o, a muy tardar, a comienzos de abril.

Asimismo, declaran que los responsables se encuentran en conversaciones con la ingeniera Ayesa para evaluar posibles soluciones de ingeniería que permitan modernizar las instalaciones -una de las promesas de Targhetta a los trabajadores-.

En lo que respecta a la plantilla -compuesta por 32 empleados-, esta está en ERTE "desde el pasado mes de julio".

Una situación que se ha tenido que prolongar dos veces, la última después de la venta definitiva de La Cartuja de Pickman y con una duración establecida de dos meses a partir del momento de la compra –31 de enero– teniendo en cuenta que el estado de las instalaciones no permite arrancar inmediatamente.

Así las cosas, no sorprende que, como asegura José Hurtado, portavoz de la plantilla y secretario de la Federación de Industria de CCOO-A, los empleados se encuentren "ilusionados, pero desesperados por volver cuanto antes a trabajar".