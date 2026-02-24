Sevilla contará con una nueva barriada entre Palmete y Padre Pío: tendrá hasta 1.500 viviendas y zonas verdes

La Junta de Andalucía construirá una nueva barriada en Sevilla entre los barrios de San José de Palmete y Padre Pío. Esta contará con 1.500 viviendas, de las que casi 1.300 serán de protección oficial (VPO) y se situará en un solar "en desuso".

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ya ha presentado al Ayuntamiento de Sevilla el avance del Plan Parcial de estas parcelas que ahora iniciarán su tramitación.

Tal y como ha señalado Rocío Díaz, responsable de este departamento, el proceso de tramitación "se va a tratar de agilizar por el camino ágil y sencillo que proporciona la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía".

Además, ha subrayado la relevancia de un proyecto que "demuestra el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno de poner a disposición todo el suelo disponible para la construcción de vivienda protegida" y ha subrayado la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor hace un mes.

En palabras de la consejera, el levantamiento de este nuevo barrio "va más allá de nuevas viviendas protegidas, sino que va a servir como elemento de cohesión social, ya que va a unir dos barrios sevillanos separados por un enorme solar".

La actuación estará divida en dos suelos. El de mayor volumen se sitúa entre Palmete y Padre Pío, en una parcela de cerca de 250.000 metros cuadrados que se encuentra entre la calle Barrios Unidos y la autovía A-8028, que conecta la ronda de circunvalación SE-30 con la autovía A-92.

Esta parcela es un 83,56% por ciento titularidad de la Junta de Andalucía a través de AVRA, mientras que el resto de la propiedad corresponde a la Hermandad de la Santa Caridad, la Compañía de las Hermanas de la Cruz, la Archidiócesis de Sevilla y la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. En esta parcela se proyectan las 1.500 viviendas.

El avance del Plan Parcial recoge una segunda parcela de 58.000 metros cuadrados cuya titularidad es de la Junta completamente.

En esta estarán ubicadas las zonas verdes y equipamientos urbanos. Esta está ubicada en un zona próxima al Polígono Parsi, junto al colegio San José de Palmete, entre las calles Honestidad y San José de Palmete.

Una vez presentado el Avance del Plan Parcial, el Ayuntamiento de Sevilla iniciará su tramitación. Transcurrido el periodo de exposición pública de este avance, AVRA redactará la versión final del planeamiento, que contemplará la Evaluación Ambiental Estratégica, para someterlo a su aprobación.