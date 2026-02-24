Sanz lleva al corazón de la UE su reivindicación de un AVE a Faro desde Sevilla: "Multiplicaría economía, empleo y turismo"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, han elevado hoy su reivindicación de una conexión ferroviaria de alta velocidad que conecte ambas capitales y se extienda hasta Faro (Portugal) a las más altas instancias de la Unión Europea.

Así, una delegación institucional encabezada por los presidentes de las cámaras de comercio de ambas provincias, Francisco Herrero y Daniel Toscano, ha defendido ante las instituciones europeas en Bruselas la conexión por Alta Velocidad ferroviaria entre Andalucía y Portugal.

Juntos han mostrado tanto la solidez del proyecto como la fortaleza de la alianza impulsada desde Faro, Huelva y Sevilla para saldar la deuda histórica en infraestructuras ferroviarias que padecen.

Los representantes de Huelva y Sevilla han trasladado a la Comisión Europea la necesidad de integrar esta conexión ferroviaria en las prioridades de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), lo que debería traducirse en plazos más cortos de ejecución y acceso a financiación europea. Para ello han mantenido en Bruselas un encuentro con el comisario Europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, acompañados por el eurodiputado andaluz Juan Ignacio Zoido.

El máximo representante en la materia a nivel comunitario se ha mostrado favorable al proyecto, trasladando su apoyo al trabajo realizado desde Andalucía y el Algarve.

Faro-Huelva

La construcción de una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Faro-Huelva y Sevilla es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico, la movilidad sostenible y la cohesión territorial del suroeste europeo.

Se trata de un proyecto que no solo se concibe como beneficioso para ambas provincias, sino que responde a uno de los objetivos fundacionales de la propia Unión Europea como es la cohesión entre los territorios, especialmente aquellos con un carácter periférico.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que “este proyecto saldaría la deuda histórica en infraestructuras ferroviarias que padecen ambas ciudades”.

Sanz ha añadido que “invertir en esta infraestructura es invertir en una Europa más justa, más verde y más cohesionada. Por ello, seguiremos trabajando, con unidad y determinación, hasta que el tren de alta velocidad Faro-Huelva-Sevilla sea una realidad”.

Ha resaltado que “la Alta Velocidad entre Sevilla, Huelva y Faro es una palanca de transformación que multiplica la economía, el empleo, el turismo y la cohesión de todo un territorio”.

“Lo que reivindicamos es la superación de una deuda histórica que ha lastrado el desarrollo de nuestros territorios y que ha dificultado el establecimiento de lazos comerciales, empresariales y turísticos entre Andalucía y el Algarve”, ha reiterado el alcalde de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado la reunión como positiva, ya que el comisario de transporte considera que la alta velocidad en el suroeste de la península ibérica es una infraestructura básica y es una línea de alta velocidad que sería rentable.

Además, ha resaltado “el comisario se ha ofrecido a hacer de interlocutor con el ministro del Gobierno de España, Óscar Puente”.

El alcalde ha recordado que “hoy estamos aquí fruto de ese acuerdo que firmamos hace aproximadamente un año el alcalde de Faro, Cámara de Comercio de Faro, alcaldesa de Huelva, Cámara de Comercio de Huelva, alcalde de Sevilla y Cámara de Comercio de Sevilla, pero que, desgraciadamente no hemos podido, y lo hemos solicitado tanto la alcaldesa de Huelva como yo, reunirnos con el ministro Puente para hacerle ver la oportunidad de esta infraestructura básica para el suroeste de la península ibérica”.

José Luis Sanz ha concluido que “es momento de que el Gobierno de España atienda una reclamación histórica. Las ciudades de Faro, Huelva y Sevilla, que tanto protagonismo han tenido en la historia de Portugal y España, merecen ser tratadas de una vez en igualdad de condiciones con otras regiones de la Península Ibérica”.

La presencia conjunta de representantes municipales y del tejido empresarial refuerza el mensaje de unidad institucional y consenso económico en torno a una infraestructura considerada prioritaria para el futuro del territorio.

Se le ha hecho entrega a Apostolos Tzitzikostas de una copia del Manifiesto por la Alta Velocidad Faro-Huelva-Sevilla firmado por los alcaldes de las tres ciudades en febrero de 2024 en Huelva.

Un documento clave ya que cuenta además con la adhesión de las cámaras, asociaciones empresariales, universidades, formaciones políticas de ambos países, agentes sociales y la propia Junta de Andalucía.