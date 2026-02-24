La familia del joven asesinado en Isla Mayor exige justicia: "Si matas no eres un menor, eres un asesino"

Familiares y vecinos del menor asesinado en Isla Mayor (Sevilla) en julio de 2025 durante una manifestación al inicio del juicio en el Juzgado de Menores de Sevilla. Rocío Cruz- Europa Press

El Juzgado de Menores de Sevilla ha acogido este martes la primera sesión del juicio contra el presunto autor del homicidio de un menor de 17 años ocurrido en la madrugada del 2 de julio en el poblado Alfonso XIII, en la localidad sevillana de Isla Mayor. A las puertas se leían pancartas con mensajes como "Si matas no eres un menor, eres un asesino".

Durante la jornada se ha vivido una concentración cargada de emoción y reivindicación. Los padres de Daniel, el joven apuñalado, han encabezado la protesta para pedir "justicia" y reclamar un endurecimiento de la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores en España.

"Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener", ha lamentado el padre del joven, Francisco José Márquez, en declaraciones a los medios.

El presunto autor tenía 15 años en el momento de los hechos, a solo 28 días de cumplir los 16. Según la legislación vigente, la pena máxima para menores de entre 14 y 15 años por homicidio oscila entre uno y cinco años de internamiento, un límite que la familia considera "una vergüenza".

Desde las 9:30 horas y durante más de dos horas, varias decenas de personas —entre vecinos, amigos y conocidos— se han ido congregando ante el juzgado para mostrar su apoyo.

En las pancartas podían leerse mensajes como "Han destruido una familia, cambios en la ley del menor" o "Si matas no eres un menor, eres un asesino".

Otras víctimas

La concentración también ha contado con la presencia y el respaldo de familiares de otros menores asesinados recientemente en la provincia.

Entre ellos allegados del joven apuñalado a la salida de un instituto en Gerena o de Jesús Rosado Jiménez, fallecido en Halloween de 2022 en Palomares del Río. Sus nombres aparecían en un cartel sostenido por varios asistentes, en recuerdo de las víctimas.

"Queremos que recaiga la pena máxima, cinco años. La ley del menor tiene que cambiar en España, tenemos que salir todas a la calle a reclamar. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera", ha expresado la madre del joven, Manoli Gómez, quien ha agradecido el apoyo recibido desde el día del crimen.

Los padres han subrayado que Daniel no conocía al presunto agresor y que, hasta el momento, se desconocen los motivos que habrían desencadenado el apuñalamiento, ocurrido sobre las 00:30 horas en la parada de autobús del municipio.

Tras el suceso, el municipio guardó un minuto de silencio en memoria del menor. Días después, se produjeron pintadas y destrozos en la fachada de la vivienda del joven al que muchos vecinos señalan como presunto autor.

El juicio, que se celebra a puerta cerrada por tratarse de menores, mantiene en vilo a una familia que insiste en que la mayor condena posible no aliviará su pérdida, pero sí, aseguran, enviaría un mensaje de justicia a la sociedad sevillana.