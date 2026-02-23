Los sindicatos protestan con una acampada contra la externalización del servicio de limpieza de colegios en Sevilla

Imagen de participantes en la acampada convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla en protesta contra la privatización del servicio. María José López / Europa Press

Trabajadores del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla han iniciado este lunes una acampada en la plaza de Puerta de Jerez para protestar contra el proyecto municipal de externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos.

El presidente del comité de empresa y secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en el Ayuntamiento, Jorge Menacho, ha explicado que la acampada cuenta con los permisos necesarios para mantenerse hasta el 11 de marzo, periodo durante el cual los participantes pasarán las noches en la plaza, aunque la movilización podría prolongarse en función de la evolución del conflicto.

Menacho ha indicado que, tras la manifestación celebrada el pasado jueves, no se han producido nuevos contactos con el consistorio.

También ha advertido de que este movimiento forma parte de un calendario más amplio de movilizaciones que incluirá concentraciones en los plenos del Parlamento de Andalucía y en actos públicos como el 28F y la Semana Santa.

La plantilla exige la retirada inmediata del proceso de externalización y la apertura de un diálogo que garantice el mantenimiento del carácter público del servicio de limpieza escolar.

Desde el comité han subrayado su disposición a utilizar "todos los instrumentos a su alcance" para defender el empleo y el modelo de gestión pública, aunque han señalado que la responsabilidad de evitar una escalada del conflicto recae en el gobierno municipal.

Por su parte, el secretario de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha expresado dudas sobre la capacidad presupuestaria del consistorio para afrontar los pagos a las empresas adjudicatarias del servicio.

Román ha señalado que existen comunicaciones desde el área de Hacienda municipal que cuestionan la disponibilidad de fondos para mantener el proyecto de externalización hasta 2028, lo que podría poner en riesgo la viabilidad del plan a partir de 2026 si no se consolidan las partidas económicas.

Ante el conflicto, las organizaciones sindicales han afirmado estar dispuestas al diálogo para garantizar la atención a las familias y a los escolares y mejorar la calidad del servicio.

La iniciativa se mantiene

El alcalde de José Luis Sanz ha defendido que la propuesta municipal no implica destrucción de empleo y ha reiterado que no retirará la iniciativa, asegurando que su responsabilidad es resolver el problema existente.

Sanz también ha pedido a los sindicatos que aporten la relación de las aproximadamente 300 personas que, según las organizaciones, podrían verse afectadas por el proyecto, una solicitud que no ha obtenido respuesta.

El regidor ha negado haber roto las negociaciones y ha insistido en su voluntad de continuar el diálogo para buscar una solución al conflicto.