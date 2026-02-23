Nueva salida peatonal en el Real de la Feria de Sevilla tras la desaparición de una caseta en Pascual Márquez

Un electricista comprobando el alumbrado en el Real de la Feria de Sevilla en 2025. María José López / Europa Press

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este lunes la Comisión de Casetas tras cerrarse el proceso previsto en la ordenanza municipal una vez concluidos los plazos de solicitud y pago de tasas. Como principal novedad, se ha creado una nueva salida peatonal hacia la avenida Juan Carlos II.

Además, el Consistorio no ha renovado nueve casetas, que pasarán ahora a ser reasignadas. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha detallado que las casetas no renovadas son las situadas en las calles Costillares, Curro Romero, Gitanillo de Triana, Juan Belmonte y Pascual Márquez, lo que abre un nuevo escenario de reorganización en el recinto ferial.

Precisamente la pérdida de una caseta de varios módulos en la calle Pascual Márquez, una de las vías con menor salida directa hacia la avenida Juan Pablo II, ha motivado uno de los cambios más relevantes de esta edición.

El Ayuntamiento prolongará la calle Pepe Luis Vázquez hasta Juan Pablo II, creando una nueva salida exclusivamente peatonal.

Según ha explicado Alés, esta actuación facilitará el tránsito de personas, mejorará las condiciones de evacuación, ordenará el acceso de taxis y autobuses y simplificará la gestión de residuos, permitiendo que las casetas conecten directamente con Juan Pablo II sin necesidad de atravesar el Real.

Este año la nueva vía contará con albero compactado, mientras que su reurbanización definitiva está prevista para la Feria de Abril de 2027.

Montaje al 80%

En cuanto a los trabajos de montaje, el delegado ha asegurado que avanzan a buen ritmo. Las torres de la portada, que este año alcanzan los 24 metros de altura, se encuentran ya en torno a los 18 metros, mientras que la cúpula central, de casi 30 metros, está entre los 20 y 25 metros. Esto supone aproximadamente un 70 u 80 por ciento de la estructura completada.

El montaje de las casetas modulares también roza el 80 por ciento, un adelanto que el Ayuntamiento atribuye a la coordinación con la empresa Heliopol, encargada tanto de los modulares como de la portada.

Más accesibilidad

En materia de accesibilidad, el Ayuntamiento ampliará las medidas destinadas a personas con necesidades especiales, tras los ajustes realizados el pasado año en horarios de menor estímulo.

Además, se instalará nueva iluminación en la calle Flota de Indias para dinamizar una zona tradicionalmente de tránsito.

Por último, el delegado ha anunciado que tras la Feria se abordará una revisión de la ordenanza municipal para introducir mejoras en la organización diaria del Real, especialmente en limpieza, movilidad y paseo de carruajes.

El objetivo, ha señalado, es "ordenar mejor, mejorar la movilidad y ajustar la organización para que siga siendo la Feria que conocemos y queremos".