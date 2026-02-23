Hasta 122 empresas se reúnen en un exclusivo encuentro para fomentar el networking en Sevilla

El Club de Empresas Caja87 ha celebrado el primer Workshop exclusivo para socios en el Hotel Only You Sevilla, consolidándose como uno de los encuentros empresariales de referencia en la ciudad de Sevilla.

El evento ha reunido a 122 empresas en un entorno diseñado para fomentar el networking de calidad, el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades reales de negocio.

La jornada permitió que todos los asistentes pudieran presentarse, conocerse y explorar posibles vías de colaboración,

fortaleciendo así el tejido empresarial local.

El workshop ha contado con la participación de destacados clubes y organizaciones empresariales, además de las empresas asociadas al Club de Empresas Caja87, entre las que se encuentra el periódico El Español.

Al acto han asistido las entidades EBC – Excelentes Business Club; Smart Meeting; Club de Empresas del Real Ciencias Business (Rugby) y AJE – Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla

La asistencia ha sido exclusivamente para socios lo que ha garantizado un entorno profesional de alto nivel y máxima afinidad entre los participantes.

Este nuevo encuentro reafirma el compromiso del Club de Empresas Caja87 con la creación de espacios estratégicos donde se generan sinergias, se fortalecen relaciones empresariales y se impulsa el crecimiento conjunto de sus miembros.

El Club de Negocio de Caja87 continúa apostando por iniciativas que aporten valor real a su red, demostrando que la colaboración es el motor principal para el desarrollo empresarial sostenible.