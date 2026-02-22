Muere un hombre electrocutado mientras tarabajaba en un campo de Sevilla: lo encontraron en el suelo

Un hombre ha fallecido este domingo por la mañana en un accidente laboral en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta. El motivo del fallecimiento podría deberse a una posible electrocución.

Un ciudadano ha llamado al teléfono 112 sobre las 11,20 horas para indicar que había un hombre caído en el suelo en una zona de campo cercana a la SE-4100.

La sala coordinadora activó en el momento a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, tal como ha informado la Junta en una nota.

La Guardia Civil desplazada al lugar ha confirmado al 112 que se ha tratado de un accidente laboral, por lo que el centro coordinador ha dado aviso también al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.