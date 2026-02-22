Cordonería Alba, la tienda de Sevilla que da vida a su Semana Santa y ha despachado a Casa Reales y Victorio y Lucchino

Un domingo menos. Esto es lo que queda para que Sevilla viva un nuevo Domingo de Ramos.

Y también es el título de la nueva serie que impulsa EL ESPAÑOL de Sevilla durante la Cuaresma y que gira en torno a aquellos comercios que, de una u otra forma, dan vida a la Semana Santa.

Esta vez es un establecimiento centenario el que protagoniza el primer capítulo. Un establecimiento que ha 'vestido' a cientos de cristos, vírgenes y nazarenos.

La Cordonería Alba, situada en la calle Francos, es uno de los rincones de la hispalense que ha conseguido mantenerse en el tiempo frente a un turismo y desembarco de tiendas de souvenir que parecen no tener freno. Un hecho que subraya Jesús Spínola, el gerente de la tienda artesana.

"El turismo es importante, sí. De hecho, son los extranjeros los que han conseguido que la calle vuelva a tener vida tras el cierre de los almacenes Peyré, pero hay que tener en cuenta que solo en Francos hay 20 de estos comercios", relata a este medio.

"Como un museo". Así ven a la cordonería los visitantes de Sevilla. Algo que atestigua el hecho de que entren mucho pero compren poco. "Si acaso algún borlón o figura de resina de recuerdo".

La compraron por 2.000 pesetas

Spínola se ha criado en este recoveco del corazón de la hispalense. Él es ahora la tercera generación que lo dirige. La primera fue su padrino, quien compró la tienda por 2.000 pesetas, en 1904, y al que siguió su hijo.

A los 17 años, tras acabar los estudios en el instituto, comenzó a trabajar en la que es la fábrica de cíngulos más famosa de toda la capital andaluza. Solamente seis años después, tomó sus riendas.

"Alrededor de 15 metros cuadrados" es el espacio que ocupa esta tienda rebosante de cíngulos, hilo de oro y enseres cuya utilidad desconoce todo aquel que no es experto en la materia.

15 metros de los que han salido infinidad de cordones para vestir a las imágenes españolas que pueden llegar a costar 7.000 euros.

Pero también a aquellas de otras partes de Europa como Polonia y de Latinoamérica como Guatemala. Hasta este país americano irá el próximo encargo.

Espigao

Pero su público no se limita a las hermandades de todo el mundo. La Casa de Alba, la Casa Real española o la británica también le echaron el ojo. Según cuenta Spínola, para estas tres instituciones se hizo el borlaje de los caballos.

La moda tampoco se le resiste. Los diseñadores Victorio y Lucchino, Fernando y Antonio García o Roberto Etxebarría son algunos de los maestros de la costura que han llegado a la tienda en busca del complemento perfecto.

Cordonería Alba. Cedida. Sevilla

No obstante, si por algo se conoce a la Cordonería Alba es por la forma en la que se fabrica su elemento estrella: con la técnica del 'espigao'.

La misma se lleva a cabo con una máquina con los mismos años de vida que el establecimiento y que cada día se planta en la calle y que acapara la atención de todo aquel que pasa.

"Con paciencia y mucha antelación", así abastece Jesús Spínola y su equipo a toda la Semana Santa no solo de la capital andaluza, sino de numerosos puntos de España y del extranjero.