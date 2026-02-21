La Catedral de Sevilla desmonta las azucenas de la Giralda tras caer una de ellas al suelo a primeros de febrero

La Catedral de Sevilla desmonta las azucenas de la Giralda. Son solo tres, porque una de ellas, la que coronaba una de sus esquinas, cayó al suelo a primeros de este mes. El riesgo de que volviese a ocurrir ha provocado la decisión de retirar el resto.

Así, este sábado una gran grúa ayudaba en el desmontaje, toda vez que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta autorizaba la intervención de emergencia esta misma semana.

Los grupos escultóricos se instalarán de forma provisional en el patio de los Naranjos de la Catedral en unos útiles realizados al efecto, tal como ha informado el Cabildo Catedral en su cuenta de la red social X consultada por Europa Press.

Posteriormente, se realizará un estudio metalográfico de los materiales que los componen y la evaluación de su estado de conservación, tanto de la eolípida y el vástago, diseñados por Hernán Ruiz y fundidos por Bartolomé Morel, los mismos que ejecutaron el Giraldillo (1568), como de los ramos de azucenas, las asas y los cuerpos del cuello superior.

El Cabildo anunció esta decisión de intervención alegando que buscaba con ello "la mayor seguridad posible".

Renacentista

Antes de la retirada, se realizaron labores de emergencia consistentes en el aseguramiento provisional de los tres conjuntos formados por los eolípilas, las jarras y las azucenas del remate renacentista situados en las esquinas suroeste, noroeste y noreste de la conocida como Terraza de las Azucenas.

La caída de una de las cuatro jarras de la Giralda se produjo a las 6,15 horas del 5 de febrero debido "a las excepcionales condiciones meteorológicas".

El suceso no provocó daños personales y obligó a instalar un perímetro de seguridad en torno a la torre, que el alcalde anunciaba que continuaría por espacio de dos o tres semanas, teniendo en cuenta las labores de desmontaje del resto de elementos.

La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista que se encontraba pendiente de la licencia municipal para la restauración aprobada por la Comisión Provincial de Patrimonio, que incluye los cuerpos que sirven de pedestal al Giraldillo: cuerpo de campanas, cuerpo de las azucenas, cuerpo del reloj, cuerpo de las estrellas, cuerpo de las carambolas, penacho y tinaja.