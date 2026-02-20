Sevilla inicia el expediente para que Plaza de España o el Parque María Luisa se conviertan en Patrimonio de la UNESCO

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el expediente para que los espacios más emblemáticos de la Exposición Iberoamericana de 1929 sean declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO.

De esta forma, monumentos como la Plaza de España o el Parque María Luisa podrán conseguir este reconocimiento. "Sevilla aspira a que el legado del 29 obtenga el reconocimiento internacional que merece", ha declarado el alcalde, José Luis Sanz, durante la segunda jornada del Consejo Sevilla 2029 en la sede de la Cámara de Comercio.

El primer edil hispalense ha asistido al acto para continuar con el diseño y desarrollo del programa oficial de actividades para la Conmemoración del Centenario de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

Si saliese adelante la candidatura, el nuevo reconocimiento como Patrimonio Mundial sería el cuarto de la ciudad. Lo precederían el Real Alcázar, el Archivo de Indias y la Catedral de Sevilla.

Los espacios para los que el alcalde pedirá el distintivo serán la Plaza de España, el Parque de María Luisa y los pabellones históricos levantados con motivo de la Exposición.

Sanz ha subrayado que esta declaración permitiría "reafirmar el valor universal excepcional de un proyecto urbano que simbolizó el diálogo entre España e Iberoamérica, reforzar la proyección internacional de Sevilla como ciudad histórica y cultural y garantizar mayores estándares de conservación, protección y sostenibilidad".

"No es solo una oportunidad para Sevilla. Es una oportunidad para España. Reconocer la Exposición de 1929 como Patrimonio Mundial es reconocer una parte esencial de nuestra historia común con Iberoamérica", ha defendido Sanz.

En paralelo, el alcalde ha anunciado que el Consistorio convocará un concurso público para elegir el cartel oficial, la mascota y la composición musical de la conmemoración.

Lo hará para fomentar la participación ciudadana y la implicación en el sector creativo: "Queremos que Sevilla 2029 no sea solo una conmemoración institucional, sino un proyecto compartido. Que artistas, diseñadores y creadores formen parte activa de esta celebración".