El Gobierno dice que aprobará el estudio de la conexión de Santa Justa con el aeropuerto de Sevilla "antes de verano"

La vicepresidenta y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero. ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo va a aprobar el estudio para la conexión ferroviaria de Santa Justa con el aeropuerto de Sevilla "para someterlo a información pública antes de verano".

Montero lo ha anunciado durante un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press.

En esta cita ha dado más detalles sobre el nuevo proyecto. Contará con un presupuesto base de licitación de 296 millones de euros y 4,7 kilómetros de vía nueva, de la que más de 92 por ciento será en túnel.

Finalmente, la alternativa elegida es el trazado Norte 3. El mismo "plantea una parada intermedia en el Parque Alcosa".

Sobre este trazado en túnel, la vicepresidenta ha defendido que es "la solución más acorde para provocar menos desorden en el urbanismo de la ciudad", aunque como ha reconocido "supone una cuantía más elevada".

"Es una decisión importantísima para la movilidad de Sevilla, en tanto que su aeropuerto se encuentra entre los diez con más tráfico de la red de Aena", ha remarcado la vicepresidenta.

Junto a la conexión, la ministra ha destacado el "compromiso de cofinanciación" en la línea 3 del metro, el cierre de la SE-40 con el puente o la ampliación de carril en la A-4.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que el proyecto "constituye un avance significativo para la movilidad de Alcosa".

Según el representante estatal, la zona concentra "una población aproximada de 30.000 personas y continúa sin contar con una línea de metro operativa, una infraestructura cuya ejecución corresponde a la Junta de Andalucía".

Reclamo de la ciudad

La conexión de la estación de Santa Justa con el Aeropuerto San Pablo es uno de los grandes reclamos de la ciudad.

Actualmente, el aeródromo hispalense roza los 10 millones de viajeros anuales, una cifra muy cercana al umbral que la Unión Europea (UE) marca para que estos espacios cuenten con un ferrocarril.