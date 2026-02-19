Sevilla renueva la flota de Tussam con una inversión de casi 26 millones de euros para incorporar 63 nuevos autobuses

Un autobús de Tussam de la línea 13. Joaquin Corchero / Europa Press

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en el Pleno municipal una inversión de 25,9 millones de euros destinada a la adquisición de 63 nuevos autobuses para la empresa municipal de transportes.

Esta partida se enmarca en una modificación presupuestaria global cercana a los 35 millones de euros.

La inversión concreta para la flota asciende a 25.893.500 euros y permitirá la incorporación escalonada de los 63 autobuses antes de finales de julio.

Del total, 38 serán vehículos híbridos de Gas Natural Comprimido (GNC) de 12 metros; 20 serán autobuses híbridos articulados —10 de la marca Man y 10 Iveco— y otros cinco serán completamente eléctricos de la marca Mercedes.

Esta operación forma parte del Plan de Renovación 2025-2027 de Tussam, que prevé una inversión superior a los 52 millones de euros y la adquisición de 125 autobuses, lo que supondrá renovar aproximadamente el 30 por ciento de la flota actual.

Rebajar la edad media

El plan responde a la necesidad de modernizar una flota compuesta por 423 vehículos cuya edad media se sitúa actualmente en casi 11 años, circunstancia que repercute tanto en la calidad del servicio como en los costes de mantenimiento y en el impacto ambiental.

El objetivo es rebajar esa media hasta los siete años mediante la incorporación de vehículos ambientalmente sostenibles, ya sean eléctricos puros o híbridos de GNC, en línea con las exigencias normativas sobre electrificación y limitaciones a los vehículos de combustión.

Para el periodo 2025-2027 se contempla la adquisición total de 125 unidades: 80 autobuses de 12 metros, 37 articulados de 18 metros, cuatro midibuses de 10 metros y cuatro microbuses.

Otras inversiones

Junto a la renovación de la flota, el Pleno dio luz verde a otras partidas incluidas en la modificación presupuestaria.

Entre ellas destaca 5,6 millones de euros para modernizar el sistema informático de la Agencia Tributaria de Sevilla o 5,1 millones para mejorar una veintena de instalaciones deportivas.

También 1,5 millones para la rehabilitación de viales en parques empresariales y 120.000 euros para hacer frente a indemnizaciones por daños ocasionados en el Cementerio por los últimos temporales.