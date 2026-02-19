La Fundación Caja Rural del Sur inaugura 'Atrapar un instante', la nueva exposición de Milagrosa Rueda Ostos en Sevilla

La Fundación Caja Rural del Sur ha inaugurado este miércoles la exposición 'Atrapar un instante', una nueva propuesta de la artista sevillana Milagrosa Rueda Ostos que podrá visitarse hasta el próximo 14 de marzo en el Centro Cultural José Luis García Palacios, en Sevilla.

El acto de apertura ha reunido a representantes del ámbito cultural, social y artístico de la ciudad, además de numeroso público interesado en conocer de cerca el último trabajo de la pintora.

Con esta iniciativa, la Fundación refuerza su compromiso con la promoción del arte contemporáneo y el apoyo a creadores vinculados al territorio, ofreciendo un espacio estable para la difusión cultural en la capital andaluza.

'Atrapar un instante' se presenta como una evolución natural de su anterior proyecto expositivo, 'Reflejos Urbanos', en el que Sevilla ocupaba el eje central de la narración pictórica.

En esta ocasión, la artista amplía el foco hacia una idea más universal de ciudad, alejándose de una localización concreta para adentrarse en aquellos elementos comunes que comparten los entornos urbanos actuales: una calle cualquiera en un lugar cualquiera.

El hilo conductor de la muestra gira en torno al desafío de capturar el movimiento constante y el devenir diario de las ciudades contemporáneas.

A través de composiciones en las que la figuración mantiene un papel protagonista, Rueda explora la velocidad, el ritmo y la energía que envuelven la vida cotidiana.

Sus lienzos buscan detener ese instante fugaz que, aunque aparentemente trivial, termina definiendo la experiencia urbana y configurando la memoria colectiva.

Desde una mirada intimista, la artista pinta aquello que conoce y la rodea, trasladando al espectador escenas reconocibles que adquieren una dimensión poética.

El cuidado en los detalles, el estudio de la luz y la atmósfera, así como el tratamiento del espacio y la perspectiva, refuerzan la sensación de inmediatez y dinamismo. Todo ello consolida una trayectoria coherente centrada en la exploración estética de lo cotidiano.

Sobre la autora

Formada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con especialidad en Pintura y en Restauración y Conservación de obras de arte, Milagrosa Rueda se define como una creadora en aprendizaje constante.

Actualmente desarrolla su labor en su estudio 'Entre Pinceles', donde imparte clases de artes plásticas y compagina la docencia con la producción de su obra y la participación en exposiciones.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 14 de marzo en el Centro Cultural José Luis García Palacios, en la calle Murillo, 2, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de adentrarse en una propuesta que transforma lo cotidiano en imagen y convierte lo efímero en experiencia estética.