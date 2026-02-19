Emilio, camarero del Arenal: "Lo mejor de la Semana Santa es la Estrella; lo peor, que dura demasiados días"

Emilio regenta, junto a Matías, uno de los bares insignia de Sevilla. Casa Matías, ubicada en la calle Arfe, es uno de esos lugares de la urbe en los que parece que el tiempo se detiene. Tal vez por su ambiente o tal vez por su decoración. La cuestión es que cada día, este pequeño bujío del barrio del Arenal rebosa gente, flamenco y pureza.

Ahora, este madrileño de 66 años y afincado en la hispalense desde hace más de 30 se ha convertido en el primer protagonista de la segunda temporada de 'Cuaresma a pie de calle', la serie de EL ESPAÑOL de Sevilla que desvela cómo viven la Semana Santa los barrios.

Aunque afirma que esta festividad es "mucho" para él y asegura que "le mejor de ella es la Estrella", su hermandad, Emilio lo tiene claro. La parte negativa es que la trabaja y que "dura demasiados días".

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El ambiente desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

El tiempo, tanto su duración como el clima. Para mí, que tengo que trabajar y que estoy toda la semana aquí metido, dura demasiados días. Pero es lo que nos toca. Y el tiempo, como no, la lluvia.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Mucho. Aparte de católico, soy de la Estrella, que pasa por aquí el Domingo de Ramos y me encanta.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Con tranquilidad y, sobre todo, haciendo caso a la autoridad.

¿Cuál es su Hermandad favorita?

La Estrella. Vine de Madrid hace 33 años en el mes de marzo. Fue la primera procesión que vi y ya me quedé.

¿Macarena o Triana?

Con las dos.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Sí. Hay procesiones que tardan en pasar más de dos horas y me parece excesivo.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

También. Un señor mayor o enfermo sentado en una de estas sillas en medio de una bulla es muy peligroso en caso de avalancha; tanto para él como para el resto.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

No, si lleva tanto tiempo haciéndose así será porque está bien.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Que deberían de chillar en su casa, me parece chabacano. Si quieren chillar que se vayan a la Feria de Abril.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Creo que no.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

Calle Arfe o Adriano. Sobre todo Adriano, que es más ancha.

¿Cristo o palio?

Los dos. Hay cristos muy bonitos como el Cachorro y también palios preciosos como la Estrella.

¿Esperar o buscar los pasos?

De ir a buscarlos.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde que está aquí?

No mucho. Ha cambiado sobre todo en la cantidad de visitantes. Ahora hay mucha más gente, sobre todo el Domingo de Ramos.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Tendré 86, así que mejor, sin trabajar y más tranquilo.