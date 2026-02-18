Cómo se siente la Cuaresma o las insignias cofrades: vive la Semana Santa de Sevilla con EL ESPAÑOL

Quedan 40 días para que dé comienzo una de las fechas más esperadas de Sevilla. Tras 304 días, los cofrades ya disfrutan de su Miércoles de Ceniza. La fecha con la que arranca oficialmente la cuenta atrás para el Domingo de Ramos.

Como quien marca los días en la pizarra de un bar donde la Semana Santa se vive con pasión, EL ESPAÑOL de Sevilla irá tachando el calendario a la vez que dará voz a quienes, de una u otra forma, sostienen esta tradición con su vida cotidiana.

Tanto a quienes han acaparado la atención mediática en alguna ocasión como a quienes siempre han permanecido en un segundo plano. Todos tienen cabida en este medio.

Este digital retoma la serie 'Cuaresma a pie de calle' en la que, al igual que en 2025, los protagonistas serán los sevillanos del barrio. Desde el panadero de Triana hasta la ferretera de Nervión, el florista del Cerro y tantos otros que viven la Semana Santa desde su mostrador.

Una vez más, les toca a ellos contar su tradición. Cómo sienten su Semana Santa. Esta vez, habrá tres entregas a la semana: martes, jueves y sábado con las que se podrá descubrir las diferentes realidades de una de las grandes fiestas de Sevilla.

Para rematar la semana, el último día de esta se publicará 'Un domingo menos' el reportaje que cuenta las historias de las insignias de la Semana Santa en Sevilla.

Desde uno de los bares del mundo cofrade por excelencia hasta aquel comercio de toda la vida que, de una u otra forma, contribuye a la celebración de esta tradición.