Roba de forma reincidente y alega, en su defensa, que fue "secuestrado" en el momento de los hechos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel a un hombre por un delito de robo en casa habitada, con el agravante de reincidencia, desestimando así su recurso de apelación. En el juicio alegó haber sido secuestrado en la vivienda.

La sentencia original fue dictada el 20 de septiembre de 2024 por la Audiencia Provincial de Sevilla, tras una investigación iniciada en el Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad.

En su defensa, el condenado alegó haber sido agredido y secuestrado en el momento de los hechos, intentando evitar la prisión. Sin embargo, los magistrados del TSJA consideraron su versión "inverosímil y totalmente fabulada", en contraste con las pruebas presentadas.

Según la resolución, el acusado accedió la madrugada del 15 de junio de 2020 a un piso mediante la ventana del lavadero, trepando desde su propia vivienda ubicada en la octava planta del mismo edificio.

Una vez dentro, se apoderó de una videoconsola, joyas valoradas en 1.860 euros y 2.500 euros en efectivo, causando además daños en el inmueble por valor de 190 euros y dejando manchas de sangre en mobiliario y ropa.

Antecedentes

El condenado contaba con antecedentes: en 2012 fue sentenciado a dos años y tres meses por un delito similar, y en 2019 recibió un año de prisión por robo con fuerza.

El TSJA subraya que la condena se basa en pruebas objetivas, como el reconocimiento de la víctima, quien ya conocía al acusado por haber accedido en ocasiones anteriores a su domicilio, y en restos de sangre hallados en la vivienda.

La versión del secuestro presentada por el acusado no fue denunciada y contradice las pruebas de cargo.

Además de la pena de prisión, la sentencia establece que el condenado debe indemnizar a la víctima con 4.550 euros, por los daños en la vivienda y los objetos sustraídos, salvo que ya hayan sido cubiertos por el seguro.