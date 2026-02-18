Es oficial: el Ayuntamiento cambia la fecha del Medio Maratón de Sevilla, que se celebrará en noviembre

El Ayuntamiento de Sevilla ha cambiado la fecha del Medio Maratón para que la prueba esté más distanciada de la Nocturna del Guadalquivir KH7 y del Zúrich Maratón. La cita deportiva se celebrará este año el 29 de noviembre de 2026.

El Consistorio ha anunciado este cambio -que permitirá que haya aproximadamente dos meses entre una prueba y otra- en la presentación del calendario de carreras populares.

El mismo se caracteriza por los tres eventos ya mencionados, considerados claves para el Gobierno municipal. En total, en 2026 se celebrarán 16 carreras.

Hasta 13 de ellas se llevarán a cabo en parques y a primera hora de la mañana para que no tengan incidencias en el resto de la ciudad.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento señala que el "objetivo de este calendario es armonizar la celebración de estas pruebas deportivas con el día a día de los ciudadanos y la optimización de los recursos municipales".

Por ello, "se evitará la celebración de carreras y otras pruebas en el período que va desde el Viernes de Dolores hasta el fin de la Feria, el puente de la constitución y la Inmaculada, y la Navidad, salvo casos de especial interés para la ciudad."

En concreto, la única carrera que se celebrará entre Semana Santa y la Feria de Abril será la del distrito Cerro Amate. Durante Navidad, solamente se celebrarán la Carrera de Navidad y la San Silvestre Sevillanas, ambas en el Parque de María Luisa.

En consonancia y debido al elevado número de carreras que ya se celebran en la ciudad, salvo casos excepcionales tampoco se aprobarán ‘primeras ediciones’, esto es, pruebas que no se hayan celebrado ya en años anteriores.