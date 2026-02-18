Así son los murales hallados en la Casa Cernuda: de estilo orientalista y con una extensión de 120 metros cuadrados

Imagen de la entrada de la Casa Cernuda, en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

Los murales descubiertos en la Casa Cernuda, de estilo orientalista y con una extensión total de 120 metros cuadrados, se han convertido en uno de los hallazgos patrimoniales más relevantes en el marco de las obras de rehabilitación del edificio.

Según han confirmado fuentes consistoriales a EL ESPAÑOL de Sevilla, se trata de pinturas decorativas originales, fechadas en torno a 1900, año en el que se construyó la casa.

Habían permanecido ocultas bajo papeles pintados modernos y, ahora, al ser descubiertas, revelan una rica ornamentación vinculada a las corrientes estéticas de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La intervención en el inmueble comenzó el pasado 22 de octubre y fue durante los trabajos iniciales cuando, tras retirar los revestimientos contemporáneos, "se apreció la presencia de pinturas decorativas murales, que se considera originarias de la casa que nos ocupa, construida en año 1900", según apuntan desde el Ayuntamiento a este periódico.

Según la información facilitada, el mural responde a un estilo orientalista, es decir, relativo a la cultura oriental.

La superficie descubierta alcanza los 120 metros cuadrados y se localiza en la galería de la planta baja y primera del edificio.

Este conjunto mural aporta nuevas claves para comprender la concepción original de la vivienda, que presenta "claras muestras de las tendencias historicistas de finales del XIX y principios del XX".

Desde el Ayuntamiento subrayan que la casa en la que vivió el poeta "no puede ser entendida sin su rica ornamentación mural", lo que otorga a estas pinturas un valor esencial dentro del proyecto de recuperación.

De hecho, la propuesta planteada desde el inicio de la rehabilitación ha sido "recuperar, en la mayor medida de lo posible, la casa tal y como fue". Por ello, las mismas fuentes han confirmado a este periódico que es "muy probable" que los murales se encuentren dentro de las visitas guiadas.

El hallazgo de estos murales refuerza esa línea de actuación, al permitir rescatar una parte sustancial de la decoración original que había quedado oculta con el paso del tiempo.

Apertura en abril

La aparición de esta superficie pictórica obliga a realizar trabajos específicos de consolidación, limpieza y puesta en valor, adaptados a la naturaleza y estado de conservación de las pinturas.

Precisamente, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla tomó conocimiento en la jornada del martes de la ampliación del plazo de ejecución de las obras de rehabilitación de la Casa Cernuda por parte de la empresa adjudicataria.

El motivo es que este descubrimiento implica "la realización de diversos trabajos sobre el mural y la modificación de la instalación eléctrica y de iluminación", ya que el proyecto inicial debe adaptarse para garantizar la correcta conservación y exhibición de las pinturas.

La empresa adjudicataria ha estimado que estas actuaciones adicionales requerirán unas doce semanas.

Como consecuencia, el plazo de ejecución se amplía hasta el 30 de abril, si bien desde el Consistorio han asegurado que "se va a intentar finalizar los trabajos cuanto antes".

A comienzos de año, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, señalaba que el proyecto del nuevo espacio museístico de la Casa Cernuda "iba a estar listo en el primer trimestre del año", una previsión que ahora queda condicionada por la intervención necesaria sobre los murales.

Generación del 27

El Ayuntamiento ha alcanzado además un acuerdo con la familia de Luis Cernuda para adquirir importantes documentos y bienes que pertenecieron al poeta.

En paralelo, el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) "está trabajando ya en el proyecto museístico" de un edificio que "va a ser uno de los ejes centrales del Centenario de la Generación del 27".

El conjunto del proyecto de rehabilitación y musealización cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros.

El descubrimiento de estos murales orientalistas no solo incrementa el valor histórico y artístico del inmueble, sino que aporta una nueva dimensión a la futura Casa Cernuda como espacio cultural, al integrar en su discurso expositivo una parte esencial de su identidad arquitectónica y decorativa original.