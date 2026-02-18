La Iglesia de Sevilla denuncia los alquileres "prohibitivos" en el centro y defiende el "derecho a la vivienda" de los vecinos

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha criticado los alquileres "prohibitivos" del centro de la ciudad y ha subrayado que "sería bueno que no quedara despoblada" esta parte de la urbe.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a la agencia de noticias Europa Press con motivo del inicio de la Cuaresma.

En esta conversación, monseñor Saiz Meneses ha señalado que "el turismo se va diversificando y no solo se crean hoteles en el centro, sino también en otros muchos barrios".

En este sentido, el representante de la Iglesia en Sevilla ha defendido que se debe "armonizar" el turismo, puesto que es "riqueza para la ciudad y si se elimina, quitas puestos de trabajo", para que no afecte al derecho a una vivienda.

"La vivienda es un tema estructural y de un calado profundísimo, que hay que afrontar en las alturas", ha declarado.

Destaca el prelado hispalense como una de las iniciativas para paliar ese problema, el Patronato de la Vivienda, del que forma parte, "pues tiene pisos y rehabilita y compra y los ofrece a precios bajísimos, pero es una gota de agua en el océano; tendría que haber muchas más iniciativas de este tipo, implicarse mucho las administraciones y, quizás, los gobiernos autonómicos y estatales hacer planes generales".

Sobre las azucenas de la Catedral

Monseñor Saiz Meneses se ha pronunciado sobre la restauración de las azucenas de la Giralda después de que durante el temporal se cayese una de ellas a la Plaza del Triunfo por las fuertes rachas de viento.

Al respecto sobre estas tareas señala que "no conoce al detalle las fases de esos trabajos", pero sí que se "está haciendo con diligencia para resolverlo cuando antes".

"Creo que está todo encarrilado. Estas inclemencias, ocho borrascas seguidas, es una situación nueva, y eso afecta mucho a los edificios; en cuanto a la Catedral, digamos, goza de buena salud y está en buenas manos", apostilla el arzobispo.