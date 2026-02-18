Detenidas 11 personas que vinieron a Sevilla para robar 64 móviles en el festival de música ELROW de La Cartuja

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante que se había trasladado hasta Sevilla con motivo del festival de música electrónica ELROW para robar en él.

En total se han detenido a 11 personas y recuperado 64 móviles que habían sido robados a los asistentes al evento.

Los presuntos autores utilizaban gas pimienta y envolvían los dispositivos en papel de aluminio para que estos no pudieran ser identificados. Los agentes detuvieron a dos personas por robo de cadenas de oro mediante tirón.

La Policía Nacional ya había organizado un amplio dispositivo de seguridad de cara a la celebración del evento ante la previsión de la elevada afluencia de público.

Durante la fase de vigilancia, los agentes ya detectaron a cuatro individuos que se habían desplazado hasta la capital hispalense concretamente para robar en el festival.

Según una nota emitida por este cuerpo de seguridad, fueron detenidos cuando se disponían a robar. A los supuestos ladrones les incautaron cuatro móviles.

A lo largo de la cita, la Policía Nacional identificó y detuvo in fraganti a otros siete individuos por delitos de hurto y robo con violencia.

Los ahora arrestados aprovechaban la aglomeración de público para sustraer teléfonos móviles y otros efectos personales. En muchos casos, actuaban mediante el procedimiento del tirón, propinando empujones y golpes a las víctimas.

Varias denuncias reflejan el uso de algún tipo de gas irritante -presuntamente gas pimienta- que provocaba tos, irritación y desconcierto entre los asistentes, facilitando así los robos.

La Policía Nacional identificó a una mujer que supuestamente robaba en el interior del festival. Esta llevaba ocho móviles escondidos en el interior de su ropa. Todos ellos estaban apagados y protegidos para impedir su rastreo.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales y posteriormente puesta a disposición judicial.

Posteriormente, y tras el seguimiento de personas vinculadas con la mujer, los agentes interceptaron un vehículo cuyos ocupantes estaban envolviendo teléfonos móviles en papel de aluminio y deshaciéndose de 30 tarjetas SIM.

En el interior del vehículo se intervinieron 39 teléfonos móviles sustraídos, varias carteras con documentación, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Además, se localizaron útiles específicos destinados al aislamiento de los terminales de la red y herramientas para la extracción rápida de tarjetas SIM, lo que evidencia un modus operandi organizado.

De igual forma, fueron detenidas dos personas más como presuntas autoras de robos con violencia mediante el tirón de cadenas de oro.

Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial. En paralelo, las autoridades están devolviendo los móviles intervenidos de forma ordenada a sus legítimos propietarios, previa presentación de la correspondiente denuncia y acreditación de la titularidad.

La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la posible identificación de más víctimas.