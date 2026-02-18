La delegada de Educación de Sevilla amplía la denuncia por los "escraches" tras la aparición de "pintadas amenazantes"

Imagen de Blanca Gastalver, delegada de Educación del Ayuntamiento de Seivlla. María José López / Europa Press. Sevilla

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha ampliado la denuncia que presentó ante la Fiscalía tras los "escraches" que tuvieron lugar hace unas semanas después de que se anunciara la externalización del servicio de limpieza de los colegios por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

La decisión de la edil viene después de que hayan aparecido "diversas pintadas en zonas de la ciudad" y "pegatinas en contenedores próximos a su domicilio".

Gastalver ha denunciado la colocación de una imagen en la que aparece y que "simula ser una ficha policial con atribución de un supuesto delito".

Todo ello, prosigue el texto, por su "mera pertenencia al grupo político y al equipo de gobierno del mismo en el Ayuntamiento de Sevilla".

Fuentes municipales señalan que "la denuncia se irá ampliando cada vez que aparezcan pintadas amenazantes".

Cabe recordar que tanto Blanca Gastalver como Ignacio Flores, responsable de Recursos Humanos del Consistorio hispalense, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía tras los "escraches" que se dieron a las puertas del ayuntamiento.

En este acto participaron, presuntamente, trabajadores de la limpieza de los colegios. El motivo de sus protestas es que los mismos consideran que la decisión del alcalde sevillano "va a acabar con puestos de trabajo".

No obstante, Sanz ya ha recaldado en multitud de ocasiones que "eso no va a pasar" y que "el próximo año se ampliará el número de empleados públicos de la plantilla municipal".

En paralelo, los peones han convocado una manifestación el próximo jueves y han anunciado una huelga.