Álvaro, el lotero que estrenó su administración en Santa Justa el día del accidente de Adamuz: "Espero repartir suerte ahora"

Hace justo un mes que el trágico accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) robó 46 vidas, dejó más de un centenar de heridos de diversas categorías y conmocionó a España entera.

Y también hace justo un mes que Álvaro levantó la persiana de su administración de loterías en la estación sevillana de Santa Justa, una de las más afectadas tras el siniestro.

Las casualidades de la vida hicieron que este lotero de 23 años y natural del municipio de Herrera estrenase nueva ubicación el día siguiente de que uno de los sucesos más graves en materia de transporte pusiera en jaque la red ferroviaria española (de la que el país siempre ha presumido).

"Son cosas que pasan. Si supiéramos qué es lo que se nos viene encima, viviríamos de otra forma. Ahora espero repartir mucha suerte", declara el protagonista de esta historia a EL ESPAÑOL de Sevilla.

En julio se cumplirán tres años desde que este joven empresario echase a andar su propia administración de loterías del estado.

Lo hizo con la ayuda de sus padres -"sin la que no hubiese podido abrir"- y decantándose en un principio por un local cercano a los andenes de los trenes.

Un "verdadero bache"

Sin embargo, "hace un tiempo cortaron uno de los accesos y la clientela ya no era la de antes". Por este motivo, decidió trasladarse al interior de la estación.

El pasado 19 de enero estaba marcado como la fecha inaugural. Sin embargo, este día se recordará como uno de los más trágicos de la historia.

De la noche a la mañana, lo que iba a ser un cambio de aires para mejorar las ventas acabó convirtiéndose en un "verdadero bache" para el empresario.

"Entre el accidente de Adamuz y el temporal, ha sido un mes muy tranquilo", cuenta Álvaro, quien ahora celebra la reapertura de la línea de AVE Madrid-Andalucía tras 30 días fuera de servicio.

Según relata a este medio, "la mayoría de los clientes son turistas que llegan desde la capital" y muchos de ellos llegan o se despiden de Sevilla con un cupón o décimo en su cartera.

Por este motivo, al igual que el resto de comercios de la estación, espera que las ventas comiencen a remontar desde ya. "Ya la semana pasada hubo más movimiento, pero hoy es cuando se ha empezado a notar de verdad".

"Peor que en el Covid"

Lo mismo piensa la camarera de una de las cafeterías del recinto, quien denomina este último mes como un periodo de ventas "peor que el Covid".

"No se ha vendido nada. En un día, como mucho, atendíamos a 15 personas", declara. La falta de viajeros "ha provocado ERTES en algunos servicios de la estación como el de la limpieza" y obligó a los establecimiento de restauración a "cerrar antes de lo habitual".

La situación también ha afectado a un sector clave en las inmediaciones de Santa Justa: el taxi.

Lucas, uno de los conductores que trabaja llevando y trayendo viajeros a esta zona de la capital hispalense, señala que "enero ha sido un mes que ha ahogado a muchos compañeros. No solo por la rotura de la vía, sino también por el temporal".

Ahora, al igual que el resto de testimonios, confía en que la normalidad vuelva poco a poco a sus vidas. Para ello, el primer paso ya está dado.

Aunque con algunos retrasos, rodeados de incertidumbre e incluso con parada en la zona cero de la tragedia por la rotura de una catenaria, los trenes de Alta Velocidad ya han comenzado a cruzar España, conectando a miles de andaluces con la capital.