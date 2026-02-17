"La vida en verde comienza en el barrio": el Betis lanza una camiseta sostenible inspirada en los naranjos de Sevilla

El Real Betis Balompié ha presentado en Sevilla una de las iniciativas más singulares de su historia reciente: una camiseta fabricada parcialmente con fibra procedente de pieles de naranja y con dorsales que desprenden olor a azahar al rascarse.

La acción se enmarca en la nueva campaña de su plataforma ambiental Forever Green, titulada "La vida en verde comienza en el barrio", con la que el club quiere vincular la salud urbana con la preservación del arbolado, especialmente los naranjos, símbolo de la ciudad.

La emblemática Plaza de Doña Elvira ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de la equipación, que el conjunto verdiblanco vestirá el próximo 21 de febrero en el partido de LaLiga frente al Rayo Vallecano.

El enclave, rodeado de tradicionales naranjos, sirvió como marco simbólico para reforzar el mensaje de la campaña: proteger los pulmones verdes de los barrios es clave para combatir el cambio climático desde lo local.

La nueva camiseta, diseñada por Hummel, destaca por su carácter pionero tanto en lo estético como en lo tecnológico.

En la parte trasera, los dorsales presentan un diseño perforado inspirado en la textura de la piel de naranja e incorporan tecnología "scratch and sniff", basada en una tinta sostenible y 100% libre de químicos que, al rascar, libera olor a azahar.

La innovación ha sido posible gracias al fabricante especializado STAHLS TPT, encargado también de producir los nombres y patrocinadores que lucirán los jugadores.

Desde el club explican que el objetivo es que el mensaje de concienciación "no solo se pueda ver sino también respirar", convirtiendo la camiseta en una experiencia sensorial que conecta directamente con uno de los rasgos más reconocibles del paisaje sevillano.

El papel de los árboles

La acción forma parte de la campaña "La vida en verde comienza en el barrio", desarrollada junto a la agencia Officer & Gentleman. La iniciativa pretende sensibilizar sobre el papel que desempeñan los árboles urbanos —y en particular los naranjos— como infraestructura ambiental esencial.

Estos aportan sombra en calles y plazas, ayudan a mitigar el efecto isla de calor, mejoran la calidad del aire y funcionan como sistema natural de drenaje ante episodios de lluvia intensa.

El acto de presentación estuvo cargado de simbolismo. Joaquín Sánchez, leyenda del club y actual consejero, junto a Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, alzaron en brazos a un niño de la Escuela Betis para que rescatara la camiseta de entre las ramas de uno de los naranjos de la plaza, escenificando la idea de "crecer en verde" y vinculando la cantera con la sostenibilidad urbana.

Rafa Muela, gerente de la Fundación, explicó que "nuestro proceso de aprendizaje trasciende lo deportivo para inculcar valores de respeto, compromiso o responsabilidad colectiva, estableciendo un paralelismo con la salud de las ciudades, ya que creemos que proteger el barrio es el primer paso para proteger el planeta".

Composición

En el plano técnico, la camiseta está confeccionada con una mezcla innovadora de materiales de bajo impacto ambiental. Tiene un 16,2% de fibra orgánica obtenida de pieles de naranja, un 37,8% de Lyocell —fibras regeneradas a partir de celulosa de madera— y un 46% de poliéster reciclado.

Esta combinación elimina el uso de plástico virgen y transforma residuos en una prenda de alto valor tecnológico, suave, transpirable y resistente.

La iniciativa cuenta además con respaldo académico. Eugenio Domínguez Vilches, catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba, subrayó que "los árboles urbanos no son un elemento decorativo, sino una infraestructura sanitaria invisible que contribuye a mejorar la calidad del aire".

Por su parte, Miguel Ángel Campano, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, destacó que "la sombra reduce la radiación solar que reciben las personas" y que un arbolado bien integrado mejora la gestión del agua de lluvia en los barrios.