El primer AVE llega a Sevilla con "media hora de retraso": "Al inicio el ambiente era tenso pero el viaje ha sido tranquilo"

Un trayecto "tranquilo, sin temblores". Así ha sido el primer viaje de la línea de Alta Velocidad que une Madrid con Andalucía tras la tragedia de Adamuz según los primeros viajeros que han llegado a la estación sevillana de Santa Justa desde la capital "con media hora de retraso".

Rondando las 21:00 horas del pasado lunes, Adif comunicó que los trabajos de reparación de la vía se restablecían este martes. Sin embargo, volver a operar o no dependía de las operadoras.

Con casi "media hora de retraso", el primer tren que ha salido desde la capital ha llegado a la estación de Santa Justa. Fabio iba en él y relata a EL ESPAÑOL de Sevilla que "ha sido un viaje tranquilo".

"Al principio el ambiente estaba un poco tenso, pero no ha habido ninguna incidencia ni temblores a lo largo del recorrido y eso ha hecho que desaparecieran los nervios".

Miguel ha llegado a la capital andaluza en el mismo tren y su sensación después de bajarse de él es exactamente la misma. "No hay que tener miedo", afirma tajante. Al igual que el anterior testimonio, señala que "no ha habido ni movimientos raros ni ruidos". Además, cuenta que "el tren iba prácticamente lleno".

En torno a las 09:00 horas de este martes, la estación de Santa Justa estaba sin apenas movimiento. Algunos viajeros miraban las pantallas y sus teléfonos en busca de respuestas. ¿Saldrá el tren? ¿A qué hora va a llegar? ¿Lo han cancelado?

Incertidumbre por los primeros retrasos

José María es uno los usuarios que no sabía cuándo iba a llegar a su destino final, Barcelona, después de pasar por Madrid.

"Compramos el billete hace unos días porque desde Renfe nos confirmaron que el martes iba a estar el servicio restablecido", cuenta. No obstante, a pesar de "confiar", declara que desconoce la hora de llegada puesto que "los primeros trenes se han atrasado".

Aunque con el trágico suceso y las 46 víctimas mortales en mente, José María sostiene que coge el AVE "sin miedo". "No podemos vivir pensando en qué puede pasar".

Lo mismo declara Ricardo, un viajero frecuente de la Alta Velocidad por su trabajo. Su empresa había adquirido el primer billete que salía la mañana de este martes, no obstante este "se canceló" y se vio obligado a coger el de las 10:30 horas, cuenta a este medio.

Tras la tragedia, explica que tiene que "volver a usar el tren con tranquilidad". "He estado todo este tiempo teletrabajando; mi situación no me permite tener miedo".

Sin garantías "hasta el último momento"

Ángel ha sido otro de los afectados por los retrasos en el servicio. Este aficionado del Atlético de Bilbao adquirió su billete antes del accidente porque tenía previsto ver a su equipo jugar contra el Sevilla FC el pasado domingo.

Ahora relata que "hasta el último momento" ni el ni su pareja tenían claro si iban a poder viajar o no.

"La otra opción era un avión, pero era carísimo. El domingo llamamos a Renfe y nos dijeron que no había problemas, que el servicio para entonces iba a estar operativo".

La misma aclaración recibió Belén cuando preguntó a la operadora si era mejor que comprase el billete con la opción del trayecto en autobús que habilitó la compañía: "Me aseguraron que saldría el tren y me he arriesgado. Veremos qué pasa y a qué hora llego".

Gabi, otra de las usuarias que la mañana de este martes esperaba rodeada de maletas en la principal estación hispalense, tiene que llegar hoy a Madrid "sí o sí".

El próximo miércoles cogerá un vuelo hacia Guatemala y, antes de que su tren partiese a las 10:30 horas, temía "no poder llegar a tiempo".

Finalmente, tras casi un mes sin conexión a la capital, sucesivos retrasos en la fecha de apertura de la línea y desconcierto absoluto, la estación de Santa Justa parece que poco a poco recupera la normalidad.