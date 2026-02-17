Denuncian al alcalde socialista de La Algaba ante la Fiscalía de Menores por acoso sexual a un alumno de la escuela taurina

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, en una imagen de archivo. Diputación de Sevilla

El responsable de la escuela taurina de La Algaba (Sevilla), Manuel Carbonell, ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra el alcalde de la localidad, el socialista Diego Manuel Agüera, por presunto acoso sexual a un alumno de la citada escuela de, entonces, 14 años.

Carbonell tenía constancia de mensajes subidos de tono del primer edil hacia el menor desde hace un año cuando notó al joven "en una actitud rara" con los demás compañeros. Además, asegura que "no es la primera vez" por parte del primer edil.

Cuando consiguió que el adolescente le contara lo que le ocurría y vio los mensajes, se lo comunicó a los padres y estos le pidieron que no denunciara los hechos. "Esto es un pueblo pequeño, todos somos de aquí y temían represalias".

Manuel ha interpuesto la denuncia ahora después de que el caso saliera a la luz. Todo ello después de que el periódico El Mundo se hiciera eco de una denuncia anónima interpuesta a través del canal de comunicación interno del Partido Socialista.

Desde el propio partido señalaron a EL ESPAÑOL que la toma de decisiones de la dirección provincial del PSOE de Sevilla "no puede fundamentarse sin certidumbre alguna, sin ni siquiera un proceso judicial incoado o una denuncia formalmente presentada".

En este comunicado interno, el denunciante anónimo hablaba expresamente de "ciberacoso y hostigamiento sexual", presentando una serie de capturas de conversaciones mantenidas presuntamente entre el alcalde y el menor a través de la red social Instagram, de la que ambos son usuarios.

“¡Ayyy si tuvieras los 18!”, le habría llegado a decir, además de preguntarle si era “activo o pasivo”, según la denuncia y los supuestos mensajes intercambiados de los que se hizo eco el citado medio, algo que el alcalde y su entorno desmienten.

El Ayuntamiento defiende al alcalde

En un comunicado, la corporación municipal defendió hace unos días la inocencia de su alcalde, casado y con hijos, y señaló que "no es la primera vez que el alcalde se enfrenta a una situación similar, basada en acusaciones sin fundamento que con el tiempo han quedado desacreditadas".

"Resulta especialmente grave que nuevamente y de forma anónima, se intente dañar su imagen personal y política sin respaldo judicial alguno", añadía el escrito.

En el mismo inciden en que las "acusaciones infundadas" y creen que se trata de "una vendetta" debida a la decisión del Ayuntamiento respecto al cierre de la escuela taurina de la localidad.

Por su parte, Manuel Carbonell asegura que se enteró de la llegada de la denuncia al PSOE por el citado medio de comunicación, por lo que se ha visto obligado a interponer la denuncia ante la Fiscalía de Menores como testigo de los hechos.