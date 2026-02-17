La aparición de 120 metros de pinturas murales en la Casa Cernuda retrasa su apertura hasta el mes de abril

La aparición de 120 metros cuadrados de pinturas murales en la galería de la planta baja y la primera planta de la Casa Cernuda ha obligado a ampliar el plazo de las obras de rehabilitación del inmueble, lo que retrasa su apertura hasta el próximo 30 de abril, según han confirmado fuentes municipales.

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla tomará conocimiento este martes de esta ampliación del calendario, después de que la empresa adjudicataria comunicara la necesidad de acometer nuevos trabajos derivados de este hallazgo patrimonial.

En concreto, el descubrimiento de las pinturas implica la ejecución de labores específicas de conservación y tratamiento del mural, así como la modificación de la instalación eléctrica y del sistema de iluminación previstos inicialmente.

La empresa calcula que estas actuaciones adicionales requerirán en torno a doce semanas.

Desde el Consistorio subrayan que, pese a la fijación de la nueva fecha límite a finales de abril, se intentará acortar los plazos en la medida de lo posible para que el futuro espacio museístico pueda abrir sus puertas cuanto antes.

A principios de año, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había señalado que el proyecto estaría listo durante el primer trimestre. No obstante, este imprevisto ha alterado el calendario inicialmente previsto.

Museo Cernuda

La rehabilitación del inmueble forma parte del proyecto municipal para convertir la casa natal del poeta Luis Cernuda en un centro de referencia dedicado a su figura.

El Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con la familia del autor para adquirir documentos y objetos personales de relevancia, que se integrarán en el futuro espacio expositivo.

Por su parte, el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) trabaja ya en el diseño del proyecto museístico de un edificio llamado a convertirse en uno de los ejes centrales del Centenario de la Generación del 27. La actuación cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros.