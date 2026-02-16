Un sistema usado en EEUU y Canadá permitirá un arbolado más frondoso y menos calor en el Prado de San Sebastián

Un sistema pionero de geoceldas en el Prado de San Sebastián para mejorar el desarrollo del arbolado y generar más sombra Ayuntamiento de Sevilla

Un arbolado más frondoso, más sombra y menos calor en la calle. Son los principales objetivos del sistema pionero de geoceldas que ha implantado el Ayuntamiento de Sevilla en la cuarta fase de las actuaciones de renovación del Prado de San Sebastián.

Se trata de un sistema, ampliamente utilizado desde hace años en países como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos.

El mismo permite una solución innovadora que permite crear más suelo vivo para árboles y plantas y mejorar de forma significativa su desarrollo en entornos urbanos.

Esta fase, que actúa sobre una superficie aproximada de 800 metros cuadrados, se distingue de las anteriores por centrarse específicamente en la mejora del subsuelo y de las condiciones de crecimiento de la vegetación.

El objetivo es generar una estructura óptima del suelo que favorezca un arbolado más sano, con copas de mayor tamaño, capaz de aportar más sombra y contribuir a la reducción del efecto isla de calor, especialmente relevante en una ciudad como Sevilla.

Los trabajos se distribuyen en ocho zanjas, cuatro destinadas a la creación de nuevos alcorques y otras cuatro a parterres florales.

Los parterres quedarán delimitados por bordillo y contarán con tierra vegetal visible en superficie, mientras que en las zonas de alcorques la capa exterior será de albero.

Bajo esa superficie se instala un sistema de geoceldas, rellenas de tierra vegetal, que evita la compactación del suelo y garantiza un volumen adecuado para el desarrollo de las raíces, además de incorporar un sistema de riego automático por goteo.

Esta solución técnica se basa en un pavimento suspendido, conocido como Silva Cell, que permite compatibilizar superficies duras en el espacio público con un subsuelo preparado para el crecimiento óptimo del arbolado.

“Este sistema nos permite introducir una forma distinta de intervenir en la ciudad, priorizando el árbol y su salud frente a una visión puramente civil de las obras”, ha explicado la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Rincón ha subrayado que “un árbol que crece en buenas condiciones desarrolla copas más amplias, genera más sombra y contribuye a mejorar el confort térmico del entorno, además de ofrecer un crecimiento más seguro y duradero”.

Esta cuarta fase se integra en el plan integral de cuatro fases para la renovación del Prado de San Sebastián, una actuación global que supera los 1,8 millones de euros y que tiene como objetivo recuperar este espacio histórico como un parque más verde, sostenible y preparado para el futuro.

Este sistema de geoceldas ya se ha aplicado previamente en otros espacios de la ciudad, como la Plaza de la Fuensanta.

Allí se ha completado la plantación de 25 nuevos árboles sobre celdas estructurales capaces de soportar hasta 25 toneladas de peso, lo que permite compatibilizar el correcto desarrollo del arbolado con el tránsito y el uso urbano del entorno.

Asimismo, esta solución técnica se ha empleado en la calle La Orden, donde la actuación ha incluido la plantación de seis nuevos ejemplares, garantizando un mayor volumen de suelo no compactado para las raíces y favoreciendo un crecimiento más saludable, seguro y duradero del arbolado.