Sanz compara la Fontana con la Plaza de España y vuelve a defender la tasa turística para vigilarla las 24 horas

A partir de ahora, aquellos turistas que quieran hacerse un 'selfie' con la Fontana di Trevi como telón de fondo deberán abonar dos euros para así "contribuir a su mantenimiento", una medida que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quiere aplicar en la Plaza de España y para lo que ya está trabajando a través de una ordenanza municipal.

"Si se pide dos euros por una foto en la Fontana, ¿no vamos a poder pedir tres o cuatro por una en la Plaza de España?", ha declarado el primer edil la mañana de este lunes durante la celebración de una rueda de prensa en la que ha presentado un plan de choque de diez millones de euros para paliar los efectos de las borrascas en las carreteras de la ciudad.

Al igual que en ocasiones anteriores, el regidor municipal ha señalado que este cobro sería un "instrumento de financiación extraordinario" con el que "ayudar al mantenimiento" del monumento de Aníbal González.

Además, Sanz ha defendido que con la aplicación de esta tasa turística "se podría ampliar un servicio de vigilancia y control durante las 24 horas". Según ha declarado, el Consistorio sevillano "sigue trabajando en la ordenanza" que permita llevar a cabo estas medidas.

Concierto en el Estadio de La Cartuja

El alcalde de Sevilla se ha pronunciado también sobre "la polémica surgida en redes" durante este fin de semana a raíz de un concierto de música electrónica en el Estadio de La Cartuja.

Al respecto, el primer edil ha confirmado que en torno a las 03:00 horas -el límite que la licencia permite-, "la Policía Local recibió llamadas" en las que se denunciaba el fuerte sonido del concierto. Posteriormente, "los agentes desalojaron la zona".

No obstante, José Luis Sanz ha confirmado que el Ayuntamiento "va a requerir explicaciones" a la organización del concierto además de que "estudie la potencia del sonido".

Asimismo, ha subrayado que este era el primer evento que se celebraba con la nueva tasa. En total, la cantidad a pagar por parte de los responsables de la cita es de más de 5.600 euros. Sin embargo, el equipo municipal "revisará la cantidad debido al número de asistentes finales".