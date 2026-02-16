La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de FACUA contra el festival Icónica E.E. Sevilla

La Fiscalía provincial de Sevilla ha archivado la denuncia de FACUA contra Green Cow Music, promotora de Icónica Santalucía Sevilla Fest y el Ayuntamiento de Sevilla.

A través de un comunicado, la organización indica que el Ministerio Público "concluye que no existen hechos que revistan carácter delictivo, descarta cualquier irregularidad en la organización del festival y señala el respeto al patrimonio con el que se desarrolló este evento".

Ahora, los responsables del festival "estudian acciones legales por competencia desleal contra las empresas" denunciantes, puesto que consideran que "han tratado de menoscabar la reputación del festival con acusaciones que se han demostrado infundadas".