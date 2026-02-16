El Ayuntamiento de Sevilla destina 10M€ para reasfaltar 30 calles afectadas por el tren de borrascas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes una inversión de más de diez millones de euros destinados a reasfaltar alrededor de una treintena de calles de la ciudad afectadas por el tren de borrascas.

El primer edil ya informó la semana pasada sobre la creación de un plan de choque para paliar los efectos de las lluvias en la capital andaluza. Y es que cabe recordar que la sucesión de temporales ha provocado socavones en determinadas vías además de que ha ralentizado algunas de las obras ya en marcha.

La medida impulsada por el 'popular' "comenzará tan pronto como el tiempo lo permita," puesto que el agua y el frío impiden que se puedan llevar a cabo labores de este tipo. Previsiblemente, "las actuaciones empezarán los próximos días", según ha señalado el regidor municipal.

Sanz ha declarado además que ya se han realizado 180 actuaciones de parcheo en toda la urbe tras el paso de las borrascas y que, para llevar a cabo el plan, el Ayuntamiento contratará a una tercera empresa.

No obstante, tanto la fecha de finalización como la duración de los trabajos no están determinados. Serán en torno a una treintena de calles repartidas por toda la ciudad las que se arreglen a lo largo de las próximas semanas. En ellas se incluye el puente del Cristo de la Expiración -más conocido como el del Cachorro-.

En este caso, como ya estaba previsto, además de reasfaltar el tablero, se va a pintar y sustituir los toldos, "que llevan sin tocarse desde 1992".

La SE-20

José Luis Sanz ha indicado que se prevé que las obras de la SE-20, una de las más afectadas por el temporal, también puedan arrancar a lo largo de los próximos días gracias a la previsión meteorológica favorable.

Al hilo de esto, el alcalde de la ciudad ha recordado los 20 millones de euros que se han destinado en la mejora de las vías urbanas, "seis millones más que en 2025 y doce que en 2022". Asimismo, ha hecho hincapié en los 180 kilómetros ya asfaltados alrededor de toda la ciudad.