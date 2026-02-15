La original boda de Manu Sánchez en pleno pregón del Carnaval de Cádiz: "el trabajo que me quedaba"

El humorista Manu Sánchez se casa con su novia en pleno pregón de los carnavales de Cádiz. Ayuntamiento de Cádiz

Hay cosas que solo ocurren en los carnavales de Cádiz y una de ellas ha sido la original boda del humorista sevillano Manu Sánchez en pleno directo de su pregón con su novia, Lorena Sánchez.

La fecha coincidía con el Día de San Valentín y el pregonero del Carnaval de Cádiz 2026 quiso hacer "el trabajo que le quedaba", según sus propias palabras.

Al final del espectáculo en la plaza de San Antonio, el humorista sevillano pidió al alcalde de Cádiz, Bruno García, que subiera al escenario y a su novia con la que tiene dos hijos.

Su boda se ha ido posponiendo por motivos médicos -fue diagnosticado hace unos años de un cáncer en el testículo con metástasis en los ganglios- y Sánchez quiso que fuera ese día.

"No hay día mejor, el día de los enamorados y delante de todo Cádiz", expresó muy emocionado. "Estoy muy feliz ahora mismo".

Finaliza el pregón de @_ManuSanchez_ con una sopresa: le pide matrimonio a su pareja Lorena Sánchez y el alcalde de Cádiz les casa en el escenario de la Plaza de San Antonio. pic.twitter.com/tNcJkHlZtY — El Gallinero (@gallinerotv) February 14, 2026

Posteriormente, su pareja afirmó en Onda Cádiz que había subido al escenario cuando él se lo pidió, pero para hacerse una foto final no para 'casarse' delante de todo Cádiz.

"¡Llevo toda la vida, Cádiz, loco por casarme contigo!", fue la última frase de un emocionado Manu Sánchez para finalizar un pregón para el recuerdo de tres horas de duración.

Acto seguido, el alcalde de Cádiz se subió al escenario para oficiar la boda ante la sorpresa de todos los presentes.

El carnaval en la calle

Terminado el concurso de agrupaciones y el pregón, la calle toma el protagonismo del Carnaval de Cádiz con la primera batalla de coplas con agrupaciones en los escenarios/tablaos montados por el Ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad, como son el Mercado Central, Plaza del Palillero, Plaza de la Catedral y Plaza de San Francisco.

También las coplas vuelven a imperar tras el pregón, con la denominada 'Noches de Carnaval en la calle' y las actuaciones premiadas en el Concurso del Falla, a partir de las 22,30 horas, en los tablaos de la Plaza de San Antonio, Plaza de San Francisco y barrio de La Viña.

Este domingo ha dado comienzo por derecho propio el carnaval de calle con las denominadas chirigotas callejeras estrenando sus repertorios en rincones, casapuertas y escalerillas del centro histórico de la ciudad.

Las inmediaciones del edificio de Correos, la puerta de la Torre Tavira, las escalerilla de entrada del Museo Provincial en la plaza Minal, la plaza del Palillero o la plaza del Oratorio de San Felipe son puntos donde las callejeras se convierten en "la reina de la fiesta".

La noche, como la de todas las jornadas a partir de entonces, morirán en el barrio de La Viña, donde las agrupaciones callejeras vuelven a ser las protagonistas de las calles y las esquinas de este barrio considerado por muchos el corazón del carnaval gaditano.