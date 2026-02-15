Maratón de Sevilla 2026: horario, por dónde pasa y cómo esquivar los atascos por los cortes de tráfico

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado acerca de los cortes en el tráfico y desvíos con motivo de la celebración del Maratón de Sevilla este domingo.

El horario de la carrera es de 8,30 horas en la Avenida de María Luisa hasta aproximadamente las 15,00 horas en el Paseo de las Delicias.

Desde el viernes, el Consistorio ha activado cortes por el montaje de la salida y la meta de la carrera.

Por este motivo, el Paseo de las Delicias está cortado hasta el domingo a las 19,00 horas y se han habilitado desvíos por la Avenida de la Guardia Civil y Moliní.

Asimismo, la avenida de María Luisa está cortada hasta el domingo a las 19,00 horas con desvíos por la avenida del Cid y la avenida de Portugal.

Por otra parte, el dispositivo establece unos puntos de prohibición de estacionamiento. Desde el viernes no se puede aparcar en el Paseo de las Delicias desde la Glorieta de los Marineros hasta la avenida de la Guardia Civil.

A partir de este sábado tampoco se permite estacionar en la avenida Moliní, Guardia Civil y Las Razas. Asimismo, está prohibido en La Rábida, Chile, Uruguay, Isabel la Católica y Nicolás Alpériz.

A esta lista se suma el Camino de los Descubrimientos e Ingeniero Luis Salvador, Cardenal Bueno Monreal y Manuel Siurot, Vib Arragel y Calatrava y el Parking frente al Rectorado.

En paralelo, el Ayuntamiento ha habilitado como puntos específicos de desalojo la plaza Duque de la Victoria (cruce Trajano) y Torneo (cruce Pascual de Gayangos).

También en República Argentina (cruce c/ Arcos), López de Gomara (tras Juan Díaz de Solís), José Laguillo y Kansas City (puntos señalizados).

Además, el Consistorio ha señalado que se producirán cortes intermitentes durante todo el recorrido, y ha recomendado que la población se desplace en metro o Sevici durante la mañana del domingo.