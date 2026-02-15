El etíope Shura Kitata y la finlandesa Alicia Vainio, ganadores del 41 Zurich Maratón de Sevilla

El 41 Zurich Maratón Sevilla ha cerrado con una emocionante final con el etíope Shura Kitata como ganador en categoría masculina y por la finlandesa Alicia Vainio en categoría femenina.

En categoría masculina ha sido necesaria la foto finida para dilucidar el ganador, imponiéndose Kitata a Hiyrden.

A primera hora el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado el pistoletazo de salida a los 17.000 corredores que han participado en esta edición en la que se ha batido récord de participantes.

De ellos, 200 atletas de élite han competido por conseguir grandes marcas en el trazado más llano de Europa.

El primer edil le ha entregado el dorsal número 1 a George Hirsch, uno de los fundadores del Maratón de Nueva York y presidente emérito de la carrera neoyorquina, ha informado el Ayuntamiento.

El Zurich Maratón Sevilla ha convertido este fin de semana a Sevilla en epicentro del atletismo mundial, una prueba que goza de gran prestigio internacional y que es el tercer motor económico de Sevilla tras Semana Santa y Feria.

La edición de 2026 ha sido retransmitida en más de 180 países con un alcance potencial de más de 880 millones de hogares en todo el mundo.