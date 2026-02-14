Raíces sin sujeción y rachas de viento de hasta 100km/h: el cóctel perfecto para la caída de más de 300 árboles en Sevilla

Restos del árbol caído el 13 de febrero en la calle San Jacinto, en Triana. Francisco J. Olmo / Europa Press

El tren de borrascas Ingrid, Kristin, Leonardo y Marta (IKLM), registradas entre el 20 de enero y el 7 de febrero, han provocado en Sevilla un total de 980 incidencias relacionadas con el arbolado urbano. De ellas, más de 300 ejemplares sufrieron caídas completas. Además de las fuertes rachas de viento, el Consistorio achaca estos episodios a defectos en las raíces.

El último episodio se produjo ayer, 13 de febrero, cuando las fuertes rachas de viento quebraron un árbol en la calle San Jacinto, en Triana, provocando el corte de la vía, y una palmera se desprendía en Kansas City, dejando a su paso a una mujer atrapada en su vehículo y herida.

De las casi 1.000 incidencias, 376 fueron caídas completas de árboles, mientras que el resto se corresponde con roturas de ramas u otros fallos estructurales.

Las borrascas dejaron rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora, así como lluvias intensas y persistentes que provocaron la saturación del suelo.

Esta combinación, según el informe emitido por el Ayuntamiento de la ciudad, "reduce la capacidad de anclaje de las raíces y explica los vuelcos registrados".

Según los técnicos que elaboraron el informe, además del factor meteorológico existen otro tipo de condicionantes "estructurales históricos" en determinados ejemplares de arbolado que son "prácticamente imposibles de detectar".

Los especialistas explican que la caída de tantos árboles se debe principalmente a problemas en el desarrollo de sus raíces.

Entre ellos destacan los "defectos radiculares derivados de plantaciones realizadas hace décadas". Esto hace referencia a problemas en las raíces de los ejemplares, que pudieron haber sido plantados con técnicas inadecuadas que irían desde espacio insuficiente hasta una mala preparación del terreno.

Asimismo, muchos ejemplares crecían en alcorques reducidos y suelos compactados, lo que limita su estabilidad. Además, en entornos urbanos consolidados, las raíces se han visto afectadas por las aperturas reiteradas del suelo realizadas para obras o mantenimiento de servicios.

Por último, un número considerable de cipreses, especialmente en los cementerios, han sufrido problemas por la falta de espacio para que sus raíces se desarrollen correctamente, aumentando el riesgo de caída.

Solo un 0,18%

A pesar del impacto, desde el Ayuntamiento destacan que el episodio afectó únicamente al 0,5 por ciento del arbolado municipal, provocando la pérdida completa del 0,18 por ciento de los ejemplares.

Los técnicos consideran que se trata de un resultado "razonable" teniendo en cuenta la intensidad del temporal, con rachas próximas a los 100 km/h y suelos completamente saturados.

La relativa contención de los daños se atribuye a la gestión preventiva del arbolado que se realiza de manera estructural durante todo el año.

El Servicio de Parques y Jardines lleva a cabo más de 10.000 inspecciones anuales, planes de poda adaptados a criterios técnicos actualizados y controles específicos en palmeras para reducir la carga en copa y la resistencia aerodinámica.

Asimismo, se realizan talas preventivas de ejemplares con defectos estructurales graves y se trabaja en la mejora progresiva del diseño de los espacios de plantación.

Durante estas semanas de borrascas, el Ayuntamiento revisó de forma específica más de 3.000 árboles y palmeras, además del seguimiento ordinario que se realiza de manera continua.

Entre los distritos más afectados se encuentran Norte, con 250 incidencias; Sur, con 194; Triana, con 139; y también Este-Alcosa-Torreblanca y Nervión, con 79 y 61 casos respectivamente.

Con vistas al futuro, el Consistorio tiene previsto incorporar a la planificación anual de nuevas plantaciones los ejemplares perdidos durante este episodio, priorizando la reposición en zonas donde sea técnicamente viable y aplicando criterios de estabilidad, diversidad y adaptación al entorno urbano.

Entre las mejoras ya en marcha se incluyen la ampliación de alcorques y la implantación de soluciones de suelo estructural, medidas que buscan aumentar el volumen de suelo disponible y favorecer un desarrollo radicular adecuado para evitar futuros vuelcos.

Mayor campaña de plantación

Fuentes del Ayuntamiento señalan que actualmente se está llevando a cabo la mayor campaña de plantación de árboles registrada en la ciudad desde que existen datos.

Según las previsiones municipales, en el marco de este ambicioso plan se plantarán más de 6.500 árboles durante esta primera fase.

Además, "si la previsión se cumple", desde que se asentó el Gobierno local hace tres años, se habrán incorporado al arbolado urbano un total de 16.500 nuevos ejemplares, reforzando tanto la cobertura verde de la ciudad como la estabilidad y diversidad del arbolado viario.