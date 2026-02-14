Investigan la muerte de un joven tras precipitarse desde un sexto piso en una calle del centro de Sevilla

Un joven de 19 años ha sido hallado muerto este sábado tras precipitarse desde un sexto piso hacia un solar vallado ubicado en la céntrica calle Trastamara de Sevilla capital.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han informado a EL ESPAÑOL que sobre las 13:35 horas de este sábado, una llamada alertaba de que un varón yacía inconsciente en el suelo.

En concreto, se encontraba en el interior de la citada parcela que hace años acogía las instalaciones del Club Natación Sevilla, hoy día abandonada.

Hasta el lugar del suceso han acudido dotaciones de la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos y del 061. Los sanitarios han intentado reanimar sin éxito al varón.

Por este motivo la calle Trastámara ha estado cerrada al tráfico para permitir el trabajo de los bomberos, facultativos sanitarios y de los agentes, quienes barajan la posibilidad de que haya sido un suicidio.