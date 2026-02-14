Una chirigota de Sevilla hace historia ganando por primera vez en el Carnaval de Cádiz con los saeteros del Bizcocho

La chirigota de Sevilla que ha hecho historia ganando por primera vez en el Carnaval de Cádiz con los saeteros del Bizcocho. Europa Press

Sevilla ha hecho historia en el Carnaval de Cádiz. Por primera vez una chirigota sevillana, en concreto de San José de la Rinconada, se ha hecho con el primer premio.

La chirigota de Antonio Álvarez 'El Bizcocho' y de Pablo de la Prida 'Ssshhhh', vestidos de saeteros, han conquistado al teatro Falla en la final del Concurso de Agrupaciones.

El concurso bajó ayer su telón dando por cerrado el concurso en este 2026, tras varias semanas en las que sus aficionados han podido disfrutar de una de las tradiciones andaluzas con mayor repercusión, tras conocer el fallo del jurado.

En la categoría de chirigotas, el primer puesto ha recaído, por primera vez, en una chirigota que no es gaditana. 'Ssshhhhh!!' de Antonio Álvarez 'el Bizcocho' de San José de la Rinconada (Sevilla), con 944,57 puntos, quedó en primer lugar.

Le siguen 'Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)' de Alejandro Pérez 'el Peluca', con 916,15; 'Una chirigota en teoría' de Miguel Ángel Llull, con 910,14; y 'Los que van a coger papas' de José Guerrero Roldán 'el Yuyu', 904,65.

En esta edición, la vencedora en la modalidad de comparsa fue, por segundo año consecutivo, para 'DSAS3' de Jesús Bienvenido, con 998,29 puntos, por delante de 'Los Humanos', de Antonio Martínez Ares, con 991,78; 'El Patriota' de Jesús Gómez, con 934,97; y 'Los invisibles' de Manuel Cornejo, con 932,96.

El veredicto del jurado en la gran final del Teatro Falla premió en la modalidad de coros con el primer premio a 'El Sindicato' de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'el Canijo', con 957,86 puntos.

Le siguen 'La Esencia' de David Fernández y José Manuel Pedrosa, con 944,43; 'Las mil maravillas' de los Estudiantes, con 927,83; y 'ADN' de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, con 915,64.

Y por último, en la categoría de cuarteto se ha impuesto con el primer premio '¡Que no vengan!' de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, con 910 puntos, seguido de 'Crónica de una muerte más que anunciada' de Antonio Beiro, con 878,30 y 'Los latin king de la calle Paskin' de Manu Peinado, con 839,20.

En total, sobre las tablas del Gran Teatro Falla han actuado en el concurso durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado un total de quince agrupaciones, distribuidas en cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y tres cuartetos.

La edición de 2026 del COAC ha contado con un total de 180 agrupaciones inscritas en todas las categorías: 124 en adultos, 38 en infantiles y 18 en juveniles.

En la categoría de adultos han competido 53 comparsas, 46 chirigotas, 18 coros y siete cuartetos, que han ido superando las distintas fases del certamen hasta quedar reducidas a las 15 agrupaciones que han alcanzado la gran final.