Sevilla renueva colegios, impulsa 30 nuevas viviendas y restaura la Plaza de América con una inversión de casi 3M

Imagen de archivo de la Plaza de las Américas. Ayuntamiento de Sevilla

La Junta de Gobierno Local de Sevilla ha aprobado este viernes una batería de inversiones y proyectos que suman un total de 2.948.279,18 euros, destinados a la modernización de colegios públicos, la construcción de nuevas viviendas y la recuperación de espacios históricos de la ciudad.

En el ámbito educativo, se han aprobado obras en cinco colegios públicos que habían sufrido un prolongado deterioro.

Los trabajos incluyen la renovación de instalaciones eléctricas e iluminación, la sustitución de sistemas térmicos y la mejora de la carpintería exterior por motivos de seguridad, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de confort y seguridad para el alumnado.

Estas actuaciones suman 1.739.680,52 euros y tendrán plazos de ejecución que varían entre diez semanas y ocho meses, según el tipo de reforma.

La ciudad también avanza en materia de vivienda con la aprobación de una modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la Cruz del Campo, que permitirá incrementar en 30 el número de viviendas en la parcela RMA.4, pasando de 212 a 242.

Esta medida busca mejorar la accesibilidad a la vivienda y responder a la denominada "emergencia habitacional" en una zona ya consolidada, donde actualmente se construyen cerca de 2.000 hogares, la mitad de ellos de protección oficial.

Parque de Bomberos Sur

Además, se ha aprobado la adjudicación de las obras de reforma del Parque de Bomberos Sur (P5), en la Carretera de Su Eminencia, con un presupuesto de 687.480,24 euros.

La adjudicación se realiza tras la resolución del contrato anterior por incumplimiento grave del contratista, quien queda inhabilitado para contratar con la administración durante los próximos tres años.

Parque María Luisa

En cuanto a los espacios públicos, el Ayuntamiento impulsará la renovación integral de la jardinería de la Plaza de América, en el Parque de María Luisa, con un presupuesto de 521.118,42 euros.

La actuación permitirá recuperar la belleza y singularidad del espacio, según apuntan desde el Consistorio, tal como lucía durante la Exposición Iberoamericana de 1929, e incluye la plantación de nuevas palmeras, rosales y arbustos, así como la mejora de la Rosaleda y la instalación de un sistema de riego eficiente y sostenible.

Aumento de salario

Finalmente, la Junta de Gobierno también ha aprobado aumentos salariales para la plantilla municipal, con un incremento del 2,5 por ciento para 2025 y del 1,5 por ciento para 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año, reafirmando el compromiso del gobierno con el empleo público.

Con estas medidas, Sevilla avanza en la modernización de sus infraestructuras educativas, en la ampliación de la oferta de vivienda y en la recuperación de su patrimonio histórico y natural, fortaleciendo tanto la calidad de los servicios públicos como la calidad de vida de sus ciudadanos.