Un árbol bloquea la calle San Jacinto y una palmera hiere a una mujer en la Avenida de Kansas City por el viento

Sevilla ha vuelto a amanecer con todos los ojos puestos en el cielo. Durante la mañana de este 13 de febrero la ciudad ha registrado varios incidentes provocados por fuertes vientos, en el marco de la alerta amarilla activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, el desprendimiento de un árbol en Triana y de una palmera en Kansas City han protagonizado la mañana.

El aviso, vigente entre las 3:00 y las 18:00 horas, advertía de rachas de viento del oeste de hasta 70 km/h en las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, activó el Plan Territorial de Emergencias Local en fase de preemergencia.

Uno de los sucesos ocurrió sobre las 11:15 horas en la calle San Jacinto, a la altura del bloque número 66, cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la calzada, bloqueando el tráfico.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron del incidente, ocurrido cerca de una obra. Hasta el lugar se desplazaron bomberos y Policía Local, y, afortunadamente, no se registraron heridos.

Sin embargo, otro caso sí dejó consecuencias personales. Sobre las 11:30 horas, una palmera cayó sobre un coche en la Avenida de Kansas City, concretamente en la Glorieta Rafael Gordillo, dejando atrapada a una mujer.

Los equipos de emergencias rescataron a la víctima, quien fue asistida por sanitarios del 061 y trasladada a un centro hospitalario.

La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, Evelia Rincón, ha informado que durante las últimas borrascas en Sevilla han caído un total de 376 árboles. Además, ha señalado que el 0,5 por ciento del arbolado municipal ha sufrido daños y un 0,18 por ciento está en situación de pérdida total.

Estos incidentes reflejan los efectos del temporal de viento en la ciudad, que se mantiene bajo seguimiento por parte de los servicios municipales y de emergencia.