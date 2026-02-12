Sevilla dice adiós al asentamiento de Reina de los Ángeles: realojadas las últimas familias tras más de 30 años

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el terreno del asentamiento. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado este jueves la erradicación del asentamiento chabolista Reina de los Ángeles, ubicado entre la calle del mismo nombre y la Avenida de la Paz, en el Polígono Sur. La última familia ha sido realojada, poniendo fin a más de 30 años de infravivienda en la zona.

El asentamiento comenzó en 1991 con 20 chabolas y, a la llegada del actual Gobierno municipal en 2023, la cifra ascendía a 24.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha celebrado la operación, destacando que se trata de "cumplir un compromiso con la dignidad de estas personas y la salud pública" y que este logro ha sido posible gracias a "una gestión decidida".

Según el primer edil, entre 2021 y 2023 se desmontaron solo seis infraviviendas, mientras que en dos años y medio de su mandato se han desmantelado 24, multiplicando por cuatro los realojos respecto al anterior gobierno.

El Ayuntamiento ha trabajado de forma individualizada con cada familia, coordinando el realojo y activando un servicio municipal de atención continuada que acompaña a los vecinos antes, durante y después de su reubicación.

Este dispositivo, puesto en marcha en 2024, cuenta con 12 técnicos de Integración Social y dos coordinadores, y se ha apoyado en una inversión de más de 1,5 millones de euros.

Además de entregar las llaves de sus nuevos hogares, el programa incluye formación en hábitos domésticos, gestión económica familiar, competencias parentales, mediación vecinal y acceso a recursos sanitarios, educativos y laborales.

Uso provisional

El solar de Reina de los Ángeles se destinará provisionalmente a aparcamiento y base de operaciones de Lipasam, albergando vehículos como baldeadoras, barredoras, camiones y motocarros, mientras que la explanada que ocupaba actualmente la flota pasará a uso deportivo del IMD.

"Seguimos avanzando con la misma hoja de ruta hasta eliminar el chabolismo en nuestra ciudad, dignificando la vida de estas personas y reduciendo las desigualdades en Sevilla", ha subrayado el alcalde.

El Vacie

En esta línea, el primer edil hispalense ya anunció en septiembre de 2024 acabar con El Vacie, el poblado chabolista más grande de Europa ubicado en el norte de la ciudad.

Esta zona de chabolas junto al cementerio de San Fernando lleva décadas en pie pese a los intentos municipales de erradicar esta bolsa de pobreza.

No está claro cuándo se instalaron aquí las primeras construcciones precarias, pero en los años 30 del pasado siglo ya hay referencias a este espacio.