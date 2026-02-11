José Luis Sanz compara el avance de las obras del Metro de Sevilla con los retrasos del "puente de las mordidas"

José Luis Sanz saluda a los responsables de la obra del Metro de Sevilla. EE Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado las obras de la nueva línea de Metro de la ciudad junto con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Durante el acto, el primer edil hispalense ha comparado el avance de esta obra clave para la ciudad con los retrasos que acumula el "puente de las mordidas", en referencia al del Centenario, involucrado en los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE.

Para Sanz, las obras que gestiona el Gobierno central "se eternizan" y las que promueve la Junta de Andalucía avanzan a buen ritmo.

Así, Sanz ha agradecido al Gobierno andaluz "la agilidad en una obra fundamental para la ciudad de Sevilla", así como la "vigilancia permanente" de la Consejería en su ejecución.

Durante su intervención, el alcalde ha recordado que se trata del tramo "más complicado" y "más costoso" del trazado norte, con una longitud de un kilómetro y una inversión de 174 millones de euros.

Asimismo, Sanz ha insistido en que esta infraestructura está llamada a resolver "muchísimos problemas de movilidad" que deberían haberse solucionado "hace ya mucho tiempo en la ciudad de Sevilla" y que ahora se abordarán gracias al Gobierno andaluz y a la Consejería de Fomento.

Asimismo, ha señalado que la jornada es también "un día para comparar" un Gobierno de la Junta de Andalucía "obsesionada con agilizar la ejecución de las obras en la ciudad de Sevilla" frente a un Gobierno de la Nación "al que se le eternizan las obras", citando como ejemplo el puente del Centenario o el denominado "puente de las mordidas".

En este sentido, ha reiterado su agradecimiento a la Consejería por el impulso y la supervisión constante de una actuación que considera clave para el futuro de Sevilla.