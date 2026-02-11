El cartel de las Fiestas de la Primera de Sevilla: un niño jugando a ser nazareno en el patio de la casa de su abuela

El alcalde de Sevilla en la presentación del cartel de las Fiestas de la Primavera en 2026. Ayuntamiento de Sevilla

La ciudad de Sevilla ya tiene cartel oficial para las Fiestas de la Primavera, obra del artista Dani Franca, que ha plasmado en la obra su propia infancia "jugando a ser nazareno en el patio de la casa de su abuela".

La imagen muestra un capirote de cartón, una tela convertida en capa y una pelota escondida tras una maceta, evocando juegos que "no eran solo juegos, sino los primeros latidos de nuestras tradiciones", según ha destacado el Ayuntamiento de Sevilla en la presentación del cartel.

El cartel establece además un diálogo entre las dos grandes celebraciones de la primavera sevillana.

Elementos como la silla de enea y las flores esparcidas sobre el suelo del patio remiten a la Feria de Abril, mientras que los detalles infantiles y cofrades conectan con la Semana Santa, invitando a los sevillanos a reconocerse en sus recuerdos y tradiciones.

El alcalde, José Luis Sanz, ha valorado la obra como "un patrimonio emocional que nos invita a mirar nuestras raíces, a reconocernos en nuestra infancia y a transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones".

El autor

Dani Franca, nacido en Sevilla en 1985 y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado una trayectoria destacada como pintor y cartelista.

Entre sus trabajos previos destacan los carteles de la Semana Santa de Ronda (2012), las Glorias de Sevilla (2012) y la Semana Santa de Sevilla 2023, que representa una 'levantá' de la Virgen de la Estrella.

Además, ha recibido premios y becas nacionales e internacionales que han reforzado su proyección artística.

Con este cartel, la ciudad de Sevilla abre simbólicamente sus celebraciones primaverales, combinando memoria, tradición y festividad en una imagen que rememora los juegos y la imaginación de la infancia sevillana.