De Sara Baras a Carmen Linares: Sevilla celebrará espectáculos de altura mundial con la Bienal de Flamenco

Foto de familia en la presentación de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla 2026. Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla volverá a convertirse en el epicentro del flamenco del 9 de septiembre al 3 de octubre con la celebración de la XXIV Bienal de Flamenco, el espectáculo "más importante del mundo del flamenco", en palabras de la consejera de Cultura de la Junta, Patricia del Pozo.

La programación oficial, presentada este lunes en el Casino de la Exposición por el alcalde José Luis Sanz y el director del certamen, Luis Ybarra, incluye 72 funciones repartidas en 11 espacios escénicos, 52 nuevas producciones, 22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y 6 matinés especiales, en una edición que combina tradición, vanguardia y homenajes a la historia del arte flamenco.

El regreso de Sara Baras al Festival tras 14 años de ausencia marca la apertura del Teatro de la Maestranza con el estreno absoluto de su nuevo espectáculo Infinita, un homenaje a Andalucía que se podrá ver los días 11, 12 y 13 de septiembre.

"Sara no solo trae su baile; trae la excelencia, la madurez y ese compromiso innegociable con la pureza y la vanguardia que solo los genios poseen", ha destacado Sanz durante la presentación.

El Maestranza acogerá también otras noches singulares: Israel Galván estrenará Bolero de blanco y negro el 26 de septiembre; Juan Manuel Cañizares ofrecerá su Cañizares sinfónico junto a la ROSS el 19; José Mercé presentará Toquen a rebato el 20; Manuel Liñán actuará con Baila@r el 22; y Farruquito subirá al escenario con Serás Farruquito el 28.

La clausura estará a cargo de Perlas a Millares, espectáculo que celebra el 30º aniversario de la Antología de la Mujer en el Cante con Carmen Linares, Marina Heredia, María Terremoto y Rafaela Carrasco.

Lope de Vega

El Teatro Lope de Vega reabre tras su restauración y acogerá estrenos como Fractal Arcano de Dorantes (12 de septiembre), Tunisia de Rafael Riqueni y Tim Ries (21), Babel. Torre Viva de David Coria (29) y Alfonso Losa (2 de octubre).

Este espacio cultural también será sede de noches únicas con Arcángel, Antonio Reyes, Aurora Vargas, Juana Amaya, Mayte Martín y otros destacados artistas.

Teatro Central y Turina

El Teatro Central, espacio clave para la vanguardia, acogerá estrenos absolutos como Menos es más, de La Tremendita, Te atrevo de Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, Desierto de Andrés Marín, Poema de libertad de Sandra Carrasco y David del Arahal, y el estreno nacional de Lejano de Jose Maya.

En el Espacio Turina se podrán ver recitales de Juan Requena, María Marín, Manuel de la Luz, Diego del Morao, Antonio Rey y Juan Medina, entre otros.

Teatro Alameda

El Teatro Alameda ofrecerá estrenos de Ángeles Toledano, Macarena López, Pastora Galván, Capullo de Jerez y José de los Camarones, así como noches únicas de Joselito Acedo, Manuel Cuevas, Miguel de Triana y Los Parrilla.

En el Patio del Hotel Triana, la Bienal celebrará tres noches especiales con espectáculos como Mujeres gitanas, Uvitas negras y Andalucía en el Tiempo.

Espacios monumentales

Los espacios monumentales de Sevilla también acogerán citas memorables. En el Real Alcázar se presentarán De oro y marfil de Israel Fernández, Pizarra de Rancapino Chico y Xerezanías.

Por su parte, en la Real Fábrica de Artillería, Ana Morales estrenará Rapsodia. Fantasía subterránea, y Pablo Martín Caminero su trilogía escénica.

La Iglesia de San Luis de los Franceses ofrecerá seis matinés únicas con un diálogo entre flamenco y música barroca. Además, la Bienal tendrá su mirada hacia el público infantil con Ven a vivir el ritmo flamenco en familia con Tirititrán en CaixaForum Sevilla.

La XXIV Bienal celebra también un siglo desde que el flamenco se consolidó como arte escénico, recordando figuras legendarias como La Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, La Argentinita o Pastora Imperio, y trazando un diálogo entre la memoria histórica y la creación contemporánea.

El alcalde Sanz y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, destacaron durante la presentación el papel de la Bienal como motor cultural de Sevilla, subrayando su capacidad para unir tradición, innovación y proyección internacional del flamenco.