Los hoteles de Sevilla esperan compensar en marzo la 'tormenta perfecta' de febrero tras el caos de trenes y el temporal

"Enero suele ser un mes tranquilo" en los hoteles de Sevilla. Sin embargo, lejos de lo que acostumbra el sector, el arranque de febrero ha sido más pausado de lo habitual.

El paso encadenado de 'Kristin', 'Joseph' y 'Marta', unido al caos ferroviario de las últimas semanas ha provocado un frenazo en la actividad turística de la ciudad.

Lo que tradicionalmente es un periodo de transición hacia la primavera, se ha convertido en un "bache" para el sector, con "cancelaciones de último momento y una caída en las reservas de última hora", según cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla Luis Guerrero, director comercial y de marketing de los hoteles Quivir y Bécker.

"Las anulaciones se han producido sobre todo durante este último fin de semana" como consecuencia del episodio más crítico de la borrasca 'Marta', un temporal que obligó a decenas de vecinos de la provincia a abandonar sus hogares, cortó carreteras y puso ríos y embalses en nivel rojo.

Según detalla, muchos viajeros optaron por posponer sus desplazamientos ante la incertidumbre meteorológica y las dificultades para llegar a la ciudad.

El Zúrich Maratón y San Valentín

Febrero suele ser, en condiciones normales, la etapa intermedia entre el parón tras las fiestas navideñas y el arranque de la temporada de cara al comienzo del buen tiempo, la Semana Santa y la Feria de Abril.

Además, a esto último se le suma una cita clave en la ciudad: el Zúrich Maratón, que actúa cada año como motor de ocupación.

Este 2026, el evento deportivo coincide con otra fecha marcada en el sector. Y es que la carrera -que tendrá lugar el próximo domingo 15- y el día de los enamorados coinciden en el mismo fin de semana.

Estos dos factores han hecho que "las previsiones para el próximo fin de semana sean muy buenas. Entre un 90 y 93 por ciento de ocupación".

Independientemente del próximo fin de semana, las expectativas del sector están ahora puestas en marzo, un mes tradicionalmente más dinámico y que sirve de antesala a la primavera, la temporada alta por excelencia en la hispalense.

"Incremento en las reservas"

Los primeros indicadores animan a tener un cierto optimismo. "Se aprecia un aumento de reservas respecto a años anteriores", asegura Guerrero. Un incremento que "podría estar relacionado con un efecto rebote tras semanas en las que los turistas no se han decidido a venir".

"Estamos esperando a que durante esta semana vuelva la normalidad a Sevilla. Tanto con la línea de Alta Velocidad como con las condiciones meteorológicas", relatan a este medio desde la Asociación de Hoteleros de la ciudad.

Y es que el transporte ha sido otro de los grandes responsables de esta situación. El accidente ocurrido en Adamuz entre dos trenes de Alta Velocidad y que dejó 46 fallecidos bloqueó durante días la conexión entre Madrid y Andalucía, una ruta fundamental para el turismo que recibe Sevilla.

Ahora, aunque Renfe habilitó un servicio alternativo compuesto por una parte de la ruta en autobús, desde la asociación esperan que "a lo largo de esta semana se pueda volver a la normalidad".

A este trágico suceso hay que sumarle los daños en las infraestructuras provocados por las lluvias ininterrumpidas de las últimas semanas y el acecho de una huelga de maquinistas por las "condiciones en las vías" que finalmente se suspendió el pasado lunes.

Con todo esto, el sector confía en que la situación se estabilice cuanto antes. La coincidencia de grandes eventos, la mejora de las previsiones meteorológicas y la normalización -progresiva- del tráfico ferroviario serán esenciales para remontar tras el inicio del año.