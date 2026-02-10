El Gobierno "comparte plenamente" algunas demandas de los agricultores andaluces y les "tiende la mano"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha asegurado que "comparte plenamente" algunas de las reivindicaciones de los agricultores que se han manifestado este martes en Plaza de España contra el contrato entre la Comisión Europea (CE) y Mercosur.

Por este motivo, Toscano ha señalado que el Ejecutivo "se coloca a la cabeza" de determinadas demandas a Bruselas al tiempo que ha defendido que comparten "la preocupación por la situación de la mano de obra agrícola".

El subdelegado ha declarado que el Ejecutivo tiene "la mano tendida" a los agricultores andaluces durante una atención a los medios previa al encuentro entre los representantes del Gobierno central y los de las organizaciones que han convocado la protesta (Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA).

En paralelo ha hecho hincapié en su voluntad de abordar las reivindicaciones planteadas a través del "trabajo compartido".

"El Gobierno de España atenderá estas demandas en la medida de lo posible, mediante el desarrollo de un diálogo sincero con el campo sevillano, que merece toda nuestra atención como uno de los sectores primarios más importantes de la provincia", ha añadido.

Por su parte, los cuatro organismos agrícolas han denunciado que la llegada del acuerdo con Mercosur "también es perjudicial para el resto de la ciudadanía puesto que los productos son dañinos para la salud".

Sebastián González, secretario de GOAG Sevilla, ha incidido en que el pacto entre la CE y el grupo americano es "infame para la agricultura y la ganadería andaluza", además de que "es un acuerdo en el que el campo andaluz nunca tiene la palabra".

En torno a 400 tractores llegados de diferentes municipios de la provincia han irrumpido la mañana de este martes en la Plaza de España, lugar en el que se encuentra la Subdelegación del Gobierno.

Tras recorrer algunas de las principales calles de la ciudad, centenares de manifestantes han protestado en el monumento hispalense. Cabe recordar que esta manifestación estaba prevista para la semana pasada para así ir en consonancia con el resto de movilizaciones que se iban a dar en diferentes puntos del país.

Sin embargo, la cita tuvo que ser pospuesta por las condiciones meteorológicas de Sevilla, algo que el subdelegado ha valorado positivamente, agradeciendo la "responsabilidad" de los convocantes.