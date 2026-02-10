En directo, tractoradas en Sevilla: cientos de agricultores protestan en Plaza de España contra el contrato con Mercosur
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y cooperativas convocan una marcha contra el acuerdo con Mercosur.
La concentración de agricultores y ganaderos de Sevilla, acompañados de tractores, en protesta por el acuerdo de Mercosur "y el resto de problemas que arrastra el sector agrario", se celebra este martes, 10 de febrero. La movilización estaba organizada para el jueves 29 de enero ante la Subdelegación de Gobierno, si bien quedó aplazada por el temporal de lluvia y viento que recorre la provincia, que motivó la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla.
-
El Gobierno "comparte plenamente" algunas de las reivindicaciones de los agricultores
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Franciso Toscano, ha asegurado que "comparte plenamente" algunas de las reivindicaciones de los agricultores que se han manifestado este martes en Plaza de España.
Por este motivo, Toscano ha señalado que el Ejecutivo "se coloca a la cabeza" de determinadas demandas a la Comisión Europea.
"También compartimos la preocupación por la situación de la mano de obra agrícola", ha declarado.
-
Vídeo de la tractorada a su paso por la avenida Jerez la mañana de este martes
La DGT ha compartido imágenes del recorrido de la tractorada la mañana de este martes a su paso por la avenida Jerez.
-
La hora prevista para el regreso de los tractores son las 15:00 horas
La hora prevista para el regreso de los tractores a sus municipios son las 15:00 horas.
-
Cientos de agricultores protestan en la Plaza de España
Cientos de agricultores llegados de todos los puntos de la provincia se concentran en la Plaza de España en protesta por el acuerdo con Mercosur.
-
Sebastián González, secretario provincial de COAG Sevilla: "El acuerdo con Mercosur es infame para la agricultura y ganadería andaluza"
Sebastián González, secretario provincial de COAG Sevilla, denuncia en plena manifestación que el acuerdo con Mercosur es "infame para la agricultura y ganadería andaluza".
"Aunque ahora está paralizado, Mercosur supone un pacto en el que el campo andaluz -el que más produce en España- nunca tiene la palabra".
González ha declarado que, además de "ser perjudicial para el campo, no es sano para la ciudadanía porque sus productos son dañinos".
-
Los tractores procedentes de Alcalá del Río y Carmona llegan al Estadio Olímpico
Los tractores procedentes de Alcalá del Río y Carmona ya están llegando al Estadio Olímpico de Sevilla rumbo a la Plaza de España, el punto final del recorrido.
-
La DGT señala que "no se están produciendo afecciones importantes" ni en el centro de capital ni en las entradas a esta
La Dirección General de Tráfico (DGT) confirma que "no se están produciendo afecciones importantes" ni en el centro de la capital ni en las entradas a estas por la manifestación convocada por el campo andaluz tras el acuerdo con Mercosur.
-
Vídeo de los tractores entrando en el Parque de María Luisa camino de Plaza de España
-
Los primeros tractores llegan a la Plaza de España, el final del recorrido
Los primeros tractores de la manifestación de agricultores llegan a la Plaza de España, lugar donde acaba el recorrido y en el que se encuentra la delegación del Gobierno en Sevilla
.
-
Los tractores llegan a Sevilla capital
Algunos de los tractores procedentes de los municipios de Los Palacios y Villafranca llegan a Sevilla capital a través de la avenida de la Palmera.
-
Los tractores entran en Sevilla capital
Los primeros tractores hen entrado ya en Sevilla capital. Por el sur, desde la avenida de la Palmera; por el norte, en la Cartuja. En ambos puntos se espera que se complique el tráfico en los próximos minutos. La dirección de ambas columnas es la Plaza de España.
-
Más mano de obra y menos burocracia, entre las peticiones de los agricultores
Los agricultores piden parar el acuerdo entre la UE y Mercosur, la defensa de la PAC, "soluciones para la falta de mano de obra", así como medidas ante "el incremento de gastos" en el campo, la "simplificación administrativa" y ayudas "por los daños del temporal", explican desde Asaja.
-
Los tractores avanzan hacia Sevilla
Las organizaciones agrarias avanzan desde los cinco puntos de la provincia hacia la capital.
#NOMercosur Camino de Sevilla capital...— COAG ANDALUCIA (@COAGANDALUCIA) February 10, 2026
Buenos días!!#ManiSevilla#UnidadDeAcción pic.twitter.com/QESTl3m8Ep
-
Los agricultores creen que el acuerdo con Mercosur es "desequilibrado y lesivo"
Los agricultores rechazan con esta marcha, señalan desde Asaja, el "abandono de explotaciones; la caída de la cabaña ganadera; el aumento de costes; y la burocracia excesiva".
"El campo andaluz rechaza el acuerdo con Mercosur" , que tachan de "desequilibrado y lesivo, sin garantías reales para nuestras producciones, que agrava una situación ya límite" para el campo, añaden desde la organización agraria.
-
Primeras retenciones en la SE-30
En total casi medio centenar de tractores avanzan ya hacia Sevilla en cinco columnas. Se registran los primeros atascos en la SE-30.
-
Los tractores avanzan ya hacia Sevilla
Las organizaciones agrarias ya avanzan hacia Sevilla para llegar a la Plaza de España. Allí protestarán por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
📢 #10F➡️MOVILIZACIÓN DEL CAMPO SEVILLANO 🚜🚨— ASAJA-SEVILLA (@ASAJASEVILLA) February 10, 2026
🚜🚜🚜Cientos de tractores van ya camino de Sevilla para participar en la gran #concentración en defensa del sector agrario, a la que se sumarán, a partir de las 11.00 horas, agricultores y ganaderos de toda la provincia🚜 pic.twitter.com/GYU6h9K67d
-
Cinco columnas de tractores avanzan hacia Sevilla
Cinco columnas de tractores avanzan hacia Sevilla capital desde Isla Mayor, Alacalá del Río, Salteras y Los Palacios. Deberían llegar a las 11 a la Plaza de España y estarán allí hasta las 13.00 horas al menos, mientras se produce la reunión en la Delegación del Gobierno.
-
Protesta aplzada desde el pasado jueves
La protesta estaba prevista, en principio, el pasado jueves. Sin embargo, el temporal de lluvia y viento obligó a cambiar la fecha, de modo que se celebra este martes.
La protesta no solo se da en Sevilla, también en el resto de España.
-
Hasta la Plaza de España, en Sevilla capital
Para este martes se han convocado diversas tractoradas, que saldrán desde cinco municipios de la provincia; todas ellas a las 8,00 horas, con llegada a la Plaza de España prevista para las 11,00 horas.
Así, partirán desde Isla mayor (Federación de Arroceros); Los Palacios (recinto ferial); Alcalá del Río (Cooperativa de Productores del Campo); Carmona (Polígono Industrial El Pilero) y Salteras, también desde el polígono industrial de la localidad.
-
Contra el acuerdo con Mercosur
La tractorada está organizada por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla. La protesta tendrá lugar en el día en que se debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas.