En directo, tractoradas en Sevilla: cientos de agricultores protestan en Plaza de España contra el contrato con Mercosur

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Franciso Toscano, ha asegurado que "comparte plenamente" algunas de las reivindicaciones de los agricultores que se han manifestado este martes en Plaza de España.

Por este motivo, Toscano ha señalado que el Ejecutivo "se coloca a la cabeza" de determinadas demandas a la Comisión Europea.

"También compartimos la preocupación por la situación de la mano de obra agrícola", ha declarado.