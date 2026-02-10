Antonio Tejado se sentará en el banquillo en abril de 2027 por el robo violento en el chalé de su tía María del Monte

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir del 19 de abril de 2027 a Antonio Tejado y a otros diez encausados por el asalto al chalé de la cantante María del Monte en Gines, en un caso que ha conmocionado al mundo del espectáculo y a la sociedad sevillana.

El juicio se prolongará hasta el 30 de abril, con sesiones consecutivas que comenzarán cada día a las 10:00 horas.

El tribunal estará presidido por la jueza Mercedes Alaya, conocida por haber instruido la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía.

Alaya liderará el juicio contra Tejado, sobrino de la artista, y los otros imputados, quienes se enfrentan a cargos por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal, organización criminal y lesiones.

El caso se remonta al asalto perpetrado en la madrugada del 25 de agosto de 2023, cuando, según la investigación de la Guardia Civil, cinco de los acusados —Arseny G., José S.A., Antonio S.R., José Ramón M.M. y Miguel Ángel G.T.— accedieron al chalé de María del Monte encapuchados y vestidos con ropas oscuras.

Tras saltar la valla perimetral y forzar la puerta trasera, lograron abrir la puerta principal de la vivienda y retener a sus moradores mediante maniobras violentas y amenazas de muerte.

Maniataron y golpearon

El auto judicial detalla que los asaltantes maniataron y golpearon a las víctimas, obligando a la cantante a abrir la caja fuerte de su vivienda, de la que sustrajeron joyas y relojes por un valor aproximado de un millón de euros, además de 14.500 euros en efectivo y otros efectos de valor.

La agresión generó un estado de gran ansiedad y temor fundado en la integridad de las víctimas, incluida la propia cantante y su familia.

En el caso de Antonio Tejado, la Fiscalía sostiene que el sobrino de la artista facilitó al resto de los implicados el acceso al chalé por la puerta trasera, permitiendo que el grupo entrara con relativa facilidad al inmueble.

Tejado niega su participación

Sin embargo, la defensa de Tejado ha negado categóricamente su implicación. Según el escrito presentado por su abogado, el acusado "no ha tenido ningún tipo de participación, directa o indirecta, en los hechos relatados por las acusaciones" y, por tanto, solicita su "libre absolución".

El letrado defiende además que Tejado no recabó ni suministró información a nadie con intención de facilitar el delito, y niega que restableciera contacto o relación con las víctimas para favorecer el asalto.

En declaraciones ante el juez, Tejado ha asegurado que su vínculo con algunos de los acusados, incluido Arseny G., se limita a la práctica deportiva, ya que este último le habría solicitado entrenamiento personal por su afición al boxeo.

Respecto a las llamadas telefónicas previas al asalto, Tejado ha declarado no recordar el contenido de una conversación con Arseny G., mientras que la comunicación con su tía María del Monte, según él, tenía como objetivo entregar un cachorro que la artista le había encargado.

En su versión, pretendía cumplir con esta encomienda antes de marcharse de vacaciones y no participó en ninguna planificación del robo.

Registros

Durante los registros domiciliarios de los inculpados, la Guardia Civil intervino diversos objetos utilizados para cometer el delito, como pasamontañas, extractores de bombín, walkie-talkies, juegos de ganzúas, chaquetones falsos de Policía y Guardia Civil, un dispositivo GPS y dinero en efectivo.

En el caso de Miguel Ángel G.T., además, se encontraron casi dos kilos de marihuana destinados al tráfico de drogas.

El caso ha estado marcado por recursos judiciales previos: la Fiscalía rechazó con anterioridad los recursos de apelación interpuestos por dos de los encausados, a los que se adhirió Tejado, señalando que existían "indicios racionales de criminalidad suficientes" para continuar con la causa.

Con la apertura del juicio el próximo abril, Sevilla se prepara para uno de los procesos judiciales más mediáticos del ámbito local y del espectáculo, en el que se decidirá la responsabilidad penal de Tejado y los demás acusados por un robo que no solo afectó a la propiedad de María del Monte, sino que puso en riesgo la integridad física de sus moradores y ha tenido gran repercusión mediática.